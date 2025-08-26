Alex Márquez sufre un duro revés en Hungría y envía señales de calma

Alex Márquez no podrá guardar un buen recuerdo de su primera visita al Gran Premio de Hungría. Desde el inicio, el piloto de Gresini se encontró con obstáculos que marcaron el ritmo del fin de semana. Una sanción por estorbar a Pecco Bagnaia complicó sus planes y ya generó una presión extra antes de que comenzara la carrera.

Lo que se esperaba como una gran remontada se desmoronó rápidamente. Una caída al inicio de la carrera terminó por arruinar sus opciones de puntos importantes. Tras la jornada, Márquez valoró la experiencia con autocrítica, reconociendo que fue “una caída tonta” y calificando el fin de semana como “el más desastroso”.

A pesar de los problemas, el piloto se mostró sereno. Según él, no todo fue negativo: lograron destacar en algunos momentos y mantener un buen ritmo en términos de velocidad. Sin embargo, la adaptación al circuito de Balaton Park no fue la ideal. Aun así, Márquez pidió calma: no quiere dramatizar los resultados y asegura que todavía queda margen de mejora.

Mirando hacia adelante: optimismo en Montmeló

El menor de los Márquez tiene claro que ahora toca recuperar fuerzas. Su estrategia pasa por un pequeño “reset” para retomar la velocidad que mostró en Austria. Reconoce que la gestión de los neumáticos no fue la adecuada, y que esto afectó directamente su rendimiento. Ahora, el objetivo es aprender de los errores y volver a los niveles previos a la lesión que le afectó meses atrás.

Montmeló será la próxima parada, y para Alex es una cita muy especial. Correr en casa siempre tiene un valor añadido y él confía en que el escenario le permitirá un fin de semana sólido. La meta es clara: completar todas las sesiones sin fallos y recuperar la consistencia que le caracterizaba.

A pesar del revés en Hungría, Márquez mantiene la calma y la motivación. Sabe que el Mundial es largo y que un mal fin de semana no define la temporada. La clave estará en la concentración, la estrategia y la capacidad de adaptarse. Y mientras otros podrían desanimarse, él prefiere mirar hacia adelante y preparar un regreso fuerte en tierras españolas.