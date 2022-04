Álvaro Bautista no descarta cambiar Superbike por Moto GP

El Campeonato Mundial de Superbikes arrancó la semana pasada en el Circuito de Alcañiz (MotorLand Aragón), donde el español Álvaro Bautista se hizo con dos triunfos y un segundo puesto. Además de por su manejo en la pista, el piloto de Talavera de la Reina fue protagonista por sus declaraciones tras las carreras.

Después de dos años complicados donde no rindió con Honda y su espectacular comienzo en el mundial de Superbikes con Ducati, volviendo a ganar una carrera tres años después, Bautista fue preguntado por su regreso a Moto GP, sobre lo que apuntó lo siguiente: “Tras dos años difíciles, ahora estoy disfrutando. Me lo estoy pasando genial, ya no solo es el ganar o no ganar. Física y mentalmente me siento muy fuerte. Sinceramente, me gustaría probar (Moto GP), pero ahora tengo ganas de victorias y de demostrar mi potencial. Si en Moto GP tuviera la oportunidad de demostrar mi potencial en un buen equipo, me lo pensaría. Quiero garantías porque me siento capaz de hacerlo”, explicó.

El Mundial de Superbikes, conocido como World SBK, es una competición considerada menor en España, aunque lo cierto es que las motos que corren en esta categoría tienen mayor cilindrada que las que compiten en Moto GP. Bautista también habló sobre esta comparativa y el desconocimiento del público español. "La gente se piensa que es como una segunda división, pero no es así. Hay mucho nivel, no es un campeonato fácil. En España no está tan valorado como sí lo está en Italia, Inglaterra u Holanda. Ahora hay tres españoles fuertes que podemos hacer buenos resultados", apuntó.

Con un comienzo de temporada espectacular, el español espera poder competir por el título, el cual se tendrá que disputar con el turco Toprak Razgatlioglu, vigente campeón, el norirlandés Jonathan Rea y el español Iker Lecuona. "Toprak es el actual campeón y querrá volver a conseguir el título. Rea es el mejor piloto de la categoría y querrá recuperar el número uno. En la lucha por el título ellos son los dos más fuertes. Lo importante es no cometer errores, voy a estar más centrado y aplicar los errores del pasado. Sobre Iker tengo que decir que no lo conocía hasta coincidir en Aragón hace días y es un muchacho de diez. Creo que Moto GP no le ha tratado bien. Fue un error subirlo así, en un equipo no tan bueno. Al final creo que aquí tiene una gran oportunidad. No está ni en el mejor equipo ni tiene la mejor moto, pero si trabaja y es paciente seguro que tendrá oportunidades de tener una buena moto. Tiene mucho potencial", argumentó Bautista.