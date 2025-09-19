Aprilia no se anda con tonterías, Bezzecchi debe derrotar a Márquez

San Marino dejó imágenes para el recuerdo. Marco Bezzecchi y Marc Márquez se midieron rueda a rueda en una batalla intensa, con ambos pilotos al límite de sus posibilidades. Fue emocionante, sí. Pero en Aprilia no creen que sea suficiente. La marca italiana quiere más de su piloto y se lo ha hecho saber con claridad.

Massimo Rivola, jefe de la escudería, no se escondió tras la carrera de casa. Su mensaje fue firme: “Bezz puede estar con todos, en todas las carreras. Pero el objetivo debe ser derrotar al 93”. Márquez, con su experiencia y su instinto, sigue siendo la vara de medir. Siempre encuentra dónde mejorar, dónde apretar y cómo marcar diferencias. Y ese es el listón que Aprilia exige a Bezzecchi.

El propio Rivola reconoció que Marco estuvo muy fuerte, adaptándose a los cambios de la moto y luchando de tú a tú con el ocho veces campeón del mundo. “Estuvieron a dos décimas, los dos al límite. Fue espectacular”, aseguró. Sin embargo, también deslizó la gran incógnita: si Bezzecchi no hubiese cometido un error, ¿podría haber terminado por delante de Marc? Esa es la pregunta que Aprilia quiere resolver cuanto antes.

La evolución técnica respalda esa ambición. La moto es más competitiva que nunca y ya se siente al nivel de las Ducati. Para Rivola, Bezzecchi ha demostrado que sabe exprimirla, pero el verdadero salto se dará cuando convierta esas batallas en victorias frente a Márquez.

Mirando al futuro: presión y ambición

El discurso de Rivola no se limitó a Bezzecchi. También se refirió a Jorge Martín, cuyo fin de semana quedó condicionado por un fallo técnico antes de la salida. El directivo italiano pidió paciencia con el madrileño: “No debe ser juzgado ahora. Necesita kilómetros, arriesgar, entender la moto. Eso solo se consigue con tiempo”.

Más allá de los problemas puntuales, Aprilia transmite confianza. Ven a su proyecto creciendo, acercándose a la élite y poniendo en aprietos a los nombres más grandes del paddock. Pero junto con esa confianza llega la presión. A Bezzecchi le han dejado un mensaje cristalino: ya no se trata de estar cerca de Márquez, sino de superarlo.

El listón está altísimo, quizá más que nunca. Bezzecchi tiene el talento y una moto en clara progresión. Ahora queda por ver si sabrá transformar esa mezcla en triunfos frente a un rival tan legendario como Marc Márquez. En Aprilia lo tienen claro: ese es el verdadero examen.