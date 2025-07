Bagnaia cuenta lo que nadie se atreve a decir sobre Márquez y su Ducati

Pecco Bagnaia no está pasando por su mejor momento en 2025. A pesar de su talento, la temporada está siendo una montaña rusa para él. En el reciente GP de los Países Bajos, logró un tercer puesto, pero no se fue satisfecho. El italiano sabe que puede dar más, aunque las cosas no le estén saliendo como esperaba.

Este año, la GP25 le ha cambiado las reglas del juego. La moto es diferente y le exige un estilo de pilotaje nuevo, menos cómodo para él. Las frenadas, que antes eran su punto fuerte, ahora son su mayor desafío. Bagnaia mismo lo admite: “No es suficiente, no es una buena noticia. Paso a paso mejoramos, pero sigo en el mismo sitio de siempre.” Aunque ha logrado adelantar en las primeras vueltas, siente que su ritmo se cae con el paso de la carrera.

Algunos ajustes técnicos, como el cambio en los discos de freno en Motorland Aragón, han ayudado un poco. Sin embargo, aún no hay una base sólida para que Pecco se sienta cómodo durante toda la carrera. La búsqueda de la puesta a punto ideal continúa, para que pueda competir con Márquez y los demás en igualdad de condiciones.

Two years ago, Marc Marquez withdrew from the Dutch GP due to injuries sustained from the nightmare weekend at the Sachsenring. It was arguably the low point of his career.



Two years later, he is leading the World Championship by 68 points, after winning both races. True Grit💪 pic.twitter.com/tCef2SSQJM