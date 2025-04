Bagnaia desvela lo que nadie sabía sobre el fichaje de Márquez por Ducati

Pecco Bagnaia, el campeón italiano que estuvo muy cerca de conseguir su tercer título de MotoGP en 2024, ha dado una reveladora entrevista en la que explica por qué Ducati decidió fichar a Marc Márquez. En declaraciones a TNT Sports Bikes, Bagnaia asegura que la marca italiana, aunque no lo dijo abiertamente, buscaba una solución tras la sorprendente derrota en el campeonato de 2024. A pesar de su impresionante palmarés de 11 victorias, Bagnaia no pudo alzarse con el título, que finalmente se llevó Jorge Martín con Pramac, equipo cliente de Ducati. Esta situación desató una serie de decisiones dentro de la marca que culminaron con la incorporación de Márquez.

La culpa de la derrota y la llegada de Márquez

Pecco Bagnaia no duda en reconocer que la derrota de Ducati en 2024 se debió a errores propios. A pesar de tener la moto más competitiva y de lograr 18 victorias en la temporada, entre ellas las de los sprints, el italiano no pudo rematar el campeonato. "Perdí porque siempre estaba ahí jugando por la victoria, pero en lugar de terminar las carreras, me caía o tenía problemas cuando iba en cabeza", comentó Bagnaia.

A lo largo de la entrevista, destacó que los fallos fueron exclusivamente suyos, aunque evidentemente la frustración en Ducati fue evidente al ver cómo Jorge Martín, un piloto de su propia marca pero en otro equipo, le arrebataba el título. Esta circunstancia parece haber influido en la decisión de fichar a Marc Márquez, un piloto con gran experiencia y una capacidad demostrada para liderar bajo presión.

Un comienzo difícil con Márquez en Ducati

Con la llegada de Marc Márquez a Ducati, las expectativas eran altas. Sin embargo, el inicio de temporada de 2025 no ha sido favorable para Bagnaia. Aunque el campeón de 2022 sigue siendo uno de los pilotos más talentosos de la parrilla, la presencia de Márquez ha cambiado la dinámica en el equipo. Al inicio de la temporada, Bagnaia se ha visto superado por el ritmo de Márquez, quien parece estar mucho más cómodo con la moto de Ducati de lo que muchos esperaban.

A pesar de los esfuerzos de Bagnaia por adaptarse y mejorar, el inicio de 2025 ha dejado claro que el fichaje de Márquez fue una jugada estratégica de Ducati para fortalecer su equipo y evitar otra sorpresiva pérdida del campeonato. El reto para Bagnaia es ahora doble: mejorar sus resultados y aprender de la presión que Márquez, con su estilo y experiencia, puede aportar a la marca.