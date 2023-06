Bagnaia lanza el dardo a Marc Márquez, quiere ser su Valentino Rossi: el reto en Mugello es bestial

¿Quién en el paddock no sueña con emular las gestas de Marc Márquez y Valentino Rossi? ¿Y quién no piensa en ser un líder de la talla del español y el italiano y, a la vez, poder medirse al gigante homólogo? Francesco Pecco Bagnaia sueña con tal enfrentamiento, siendo esta vez él quien haga de The Doctor sobre un Márquez al que espera al mejor nivel. Eso sí, esta posibilidad es hoy por hoy remota en la lucha por un Campeonato del Mundo, al menos si no se da antes la consistencia que pide el ilerdense a Honda.

Una época inigualable

Pese a ser Pecco Bagnaia el protegido de Il Dottore, la admiración profesada por todos los pilotos por un Márquez que tiene ocho campeonatos del mundo es evidente. Algunos incluso lo tienen como referente. Y si no es a él, por generación mirarán a Rossi como modelo. Por eso Bagnaia, a las puertas de otra cita en el calendario, una que juega en su casa, ha hablado con respecto al español y lo ha hecho a caballo entre la admiración y la necesidad de ese reto.

Sabe el líder de Ducati que para ser considerado un grande hay que derrotar a los mejores, por eso espera que Márquez, ya sea en este Mundial de 2023 o en el futuro, pueda competir con él de igual a igual, como lo hiciera con su ídolo, Valentino Rossi. En palabras recogidas en Moto San, el número 1 de la firma de Borgo Panigale decía, “Márquez es el piloto en activo en el Mundial que más ha ganado. Espero que recupere plenamente sus sensaciones, que vuelva a estar bien”. El reto, de momento, ahí queda y tiene su reflejo este mismo fin de semana en Mugello, donde Bagnaia y el 93 correrán ante los tifosi del, para ellos, eterno Rossi.

Una pista complicada

Enfrente el reto de Márquez es bien diferente, y básicamente se instala en una meta: rendir con los mejores sin que yendo al límite vuelve a encontrar el suelo. Márquez habló de lo que espera en suelo italiano: “siempre es un fin de semana muy exigente, la pista es muy rápida y fluida”. Al respecto, no se fija objetivos demasiado ambiciosos, asegurando en palabras vertidas a los medios de comunicación que “tenemos que ver qué es posible este fin de semana y ver qué podemos hacer junto con el equipo para sacar el máximo de la moto y seguir intentando dar pasos adelante”. Veremos si es capaz de igual la exhibición de Le Mans.