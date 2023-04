Bombazo antes de Austin con Marc Márquez y su futuro, ni Honda ni Ducati, y encima Bradl lo empeora

La ausencia de Marc Márquez en su circuito fetiche, en COTA, sitúa a Honda en su plano más bajo desde el arranque del campeonato. Es verdad que Joan Mir regresa tras la caída en Argentina, pero Stefan Bradl, que suplirá al de Cervera, ha dejado atónitos a los seguidores del ala dorada con su revelación sobre el esperado chasis de Kalex, lo que deja pocas garantías para los nipones este fin de semana. Pero no solo eso, Óscar Haro revelaba, según Motor San, que el 93 podría tener un equipo tras su pista.

La voz de autoridad en el equipo LCR Honda sacaba a relucir un asunto aparcado de puertas afuera por Márquez, como es el de su futuro más allá de Honda si el equipo japonés no consigue darle una moto con la que luchar por el título, pero que Haro sitúa en pleno punto de actualidad. Según él, “Márquez está muy enfadado con Honda y Red Bull está pensando en llevarlo a KTM, mientras que Pedro Acosta podría irse con HRC”, comentaba en Sportaction-Paddock TV.

Parece complicado que este movimiento pueda darse por diferentes motivos, uno de ellos porque el español tiene contrato en vigor con la marca japonesa, sin embargo es cierto que el piloto catalán deja translucir un ansia por la victoria, como sucedió en la acción con Oliveira, que quizá Honda no pueda saciar.

Desconcierto

El otro punto con Honda lo ha marcado Bradl, quien aseguraba no saber nada de la famosa prueba con el chasis de Kalex que se esperaba como gran mejora de Honda incluso para el gran premio en ciernes del Circuito de las Américas. “No he visto un chasis Kalex. En términos de forma, no vi ninguna diferencia con las versiones anteriores”, comentaba Bradl en palabras vertidas en el medio SpeedWeek.

Gran ambición del francés

Quien parece que quiere dar un salto de calidad en Austin es Fabio Quartararo, cada vez en mejor sintonía con la Yamaha, como le sucede a su compañero Franco Morbidelli. El galo dice sentirse con ganas de luchar por las primeras posiciones pese a los problemas arrastrados y se le prevé como un animador del esprint del sábado y de la carrera del domingo. Su optimismo, eso sí, lo ha puntualizado con reservas.