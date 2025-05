Buenas noticias para Pedro Acosta, listo para volver a dar guerra en MotoGP

Pedro Acosta, uno de los talentos más prometedores del motociclismo español, vuelve a la carga. Después de varias carreras arrastrando molestias en su antebrazo derecho, el piloto murciano de KTM ha pasado por quirófano para solucionar de una vez por todas su problema físico. Aunque en un principio descartó el síndrome compartimental, finalmente ha tenido que enfrentarse a él.

Todo comenzó tras su salto a MotoGP, cuando los dolores en los brazos comenzaron a ser constantes. Durante el GP de Argentina, Acosta negó que fuera el típico problema que afecta a muchos pilotos de la categoría reina. Incluso llegó a decir que no tenía intención de operarse. Su equipo, Alpinestars, llegó a recuperar guantes antiguos de su etapa en Moto3, pensando que la causa podía estar ahí. Pero el dolor persistió.

Durante el pasado Gran Premio de España en Jerez, los síntomas se intensificaron. Fue entonces cuando Acosta visitó al doctor Xavier Mir, especialista en extremidades superiores. El diagnóstico fue claro: síndrome compartimental. El piloto fue operado la semana pasada en Barcelona. Y, por suerte, todo ha salido bien.

UPDATE:@37_pedroacosta underwent a positive medical check-up this afternoon in Barcelona and has been cleared to travel to Le Mans. A final medical assessment by MotoGP medical staff will take place on Thursday to determine his participation in the #FrenchGP pic.twitter.com/DbIbC8Wxrx