Confirman la dramática situación de Bagnaia en Ducati
El piloto italiano enfrenta su momento más complicado mientras su compañero sorprende a todos en pista
Pecco Bagnaia atraviesa un momento difícil en Ducati. La temporada no está siendo fácil. No gana carreras y no logra acercarse a los primeros puestos. Cada Gran Premio parece un desafío más complicado que el anterior. Según el exingeniero de Ducati Juan Martínez, la situación de Pecco es preocupante.
En declaraciones recogidas por Motosan, Martínez comenta: “Bagnaia está cada vez más sumergido, mirando más a los problemas que a las posibles soluciones”. Las dudas empiezan a pesar más que la motivación. El piloto italiano, que antes parecía imparable, ahora lucha por encontrar su mejor versión. Incluso su compañero Alex, según Martínez, atraviesa un momento incierto tras la carrera de Assen. No están al nivel que todos esperan.
La presión que supone competir junto a Marc Márquez también suma. El español, tras superar años de lesiones y dificultades, demuestra una capacidad de recuperación impresionante. Martínez destaca que Márquez, pese a todo, mantiene un nivel extraordinario y obliga a rivales como Bagnaia a esforzarse al máximo. Esto hace que la situación de Pecco se perciba aún más crítica, ya que enfrenta no solo sus propios retos, sino también el talento imparable de Márquez.
La realidad de Pecco Bagnaia es muy diferente a como era un año atrás. 😓 pic.twitter.com/CLnaVDnzMi— ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) September 2, 2025
El monstruo que es Márquez
Marc Márquez ha sido siempre un ejemplo de resiliencia. Su físico y su forma de pilotar son únicos. Martínez explica que el piloto español ha sabido adaptarse a lesiones y limitaciones. Cada decisión en la pista está pensada para poner más presión a los demás que a él mismo. Esto le ha permitido mantener un nivel que muchos consideran extraordinario.
Su trayectoria muestra a un piloto que ha sabido reconstruirse tras los peores momentos. Llegó a Ducati en 2023 y rápidamente dejó claro que no había perdido su don para pilotar. A mitad de campeonato ya estaba demostrando que podía competir al máximo nivel y que buscaba consolidarse en el equipo oficial. Todo lo que vemos hoy, según Martínez, es fruto de esa determinación y disciplina constante.
En definitiva, Bagnaia enfrenta su temporada más complicada, mientras Márquez sigue construyendo su leyenda. La diferencia entre ambos no solo es técnica, sino también mental. Mientras uno se hunde en la presión y las dudas, el otro transforma cada obstáculo en una ventaja. Ducati y sus seguidores esperan que Pecco pueda encontrar nuevamente su camino antes de que la temporada avance demasiado.