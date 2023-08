Crece la duda con Marc Márquez, Rossi mete baza y Ducati promueve una revolución fatídica en MotoGP

Si crece la incertidumbre con el futuro de Marc Márquez y esta ve un posible atajo exitoso a su desastre deportivo actual en Honda marchándose a Ducati es porque para muchos sería una garantía unir al mejor piloto con el mejor fabricante. Y si en Borgo Panigale están por delante no es solo porque tengan más motos y por tanto más información que el resto, que también, sino porque se atreven (en su beneficio) a cabios drásticos que pueden modificar MotoGP tal y como la conocemos.

Este fin de semana en Cataluña muy probablemente el 93 no esté entre los mejores, básicamente porque no le da; como tampoco lo estará, probablemente, quien ganó en 2022, un Fabio Quartararo de capa caída en Yamaha. Aleix Espargaró, que fue segundo, sí tiene opciones pero quienes seguramente estarán marcando el ritmo son las Ducati, lo cual no es una sorpresa, por tanto, ¿se imaginan una mayor potencia para los mejores?

El director de Ducati, Gigi Dall’Igna, ya se abre totalmente a un hallazgo más de Fórmula 1, la propulsión híbrida para “mejorar la eficiencia de los motores. Es uno de los puntos claves para el futuro”, decía en Speedweek el mandatario con vistas al campeonato de 2027, lo que en términos prácticos sería como implantar el DRS de F1 pero en motos, dando velocidades extra a las motos, algo que, eso sí, exigiría unos costes altísimos y que por tanto cuenta con una amplia reticencia. Y todo ello en medio de quienes, como Márquez o Stoner, se quejan de que cada vez se parecen más ambos campeonatos, dejando poco espacio a las cualidades del piloto en sobre dos ruedas. Pero, ¿acaso eso no le viene bien a Ducati? Y por tanto, ¿quién podría llevarlo a cabo?

‘Il Dottore’ mete presión

Valentino Rossi cargó duramente contra Jorge Martín por lo sucedido en la carrera al esprint en el GP de Austria pero sobre todo contra la comisión de carrera por la falta de sanción al español tras tocar a Luca Marini: “No entiendo por qué se decide algo así al final de la carrera. Martín estaba como loco”, comentó en Sky Sports. A la vez, fue más allá y dejó claro que Maverick Viñales no estaba a la altura de su calidad porque “al final siempre le falta algo el domingo”, comentaba en el mass media, donde además siguió metiendo presión con su amigo Franco Morbidelli para que fuera el elegido por Ducati, por si acaso: “Sería fantástico para Franco poder pilotar una Ducati el año que viene”, argumentó.