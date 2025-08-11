Descubre la verdad oculta sobre el estado actual de Maverick Viñales

Maverick Viñales, una figura clave en la parrilla, está de vuelta. Tras una caída en Alemania que lo dejó fuera de combate, el piloto de Roses tuvo que pasar por quirófano para reparar una fractura en su hombro izquierdo. Este accidente lo dejó fuera de las carreras en Alemania y República Checa. Durante su ausencia, Pol Espargaró, piloto probador de KTM, ocupó su lugar con un buen desempeño.

Ahora, las noticias son esperanzadoras. Viñales ha sido inscrito para el Gran Premio de Austria, que se celebrará la próxima semana. Esto indica que está casi completamente recuperado. Su regreso será en un momento crucial, ya que KTM llega en uno de sus mejores momentos esta temporada. Pedro Acosta, compañero de equipo, acaba de subir al podio en Brno, y correr en Austria, la "casa" de KTM, puede ser un impulso para todo el equipo Tech3.

La interrupción de un buen momento

Antes de su lesión, Viñales estaba mostrando un rendimiento sólido. Había sido uno de los pilotos más destacados de KTM, con un cuarto puesto en la sprint de Mugello y un quinto en la carrera de los Países Bajos. Su mejor resultado fue un segundo puesto en Argentina, aunque fue invalidado por una infracción técnica.

El director del Tech3 llenó de elogios a Maverick Viñales, quien atraviesa su mejor momento con la KTM. 🗨️👏 pic.twitter.com/cCiddpnaCI — ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) August 4, 2025

Actualmente, Viñales ocupa la undécima posición en el Mundial con 69 puntos. Está lejos de los líderes, pero su regreso podría cambiar la dinámica. La lesión cortó una racha positiva tanto para él como para KTM. Mientras tanto, otro piloto, Somkiat Chantra, sigue recuperándose de una lesión en la rodilla y no podrá competir en Austria, ni tampoco tendrá sustituto.