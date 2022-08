Dos contra uno: Quartararo reta a Aleix y su amigo le ayudará a ganar

Este fin de semana tendremos una nueva cita del Mundial de MotoGP, el GP de Gran Bretaña, circuito de Silverstone, en juego, absolútamente todo. A pesar de encontrarnos ya en el ecuador del campeonato, la lucha por el título está más reñida que nunca. A la cabeza de la clasificación general se encuentra el actual campeón, Fabio Quartararo, la cual la lidera con 172 puntos, en segunda posición, tenemos al sorprendente Aleix Espargaró, el cual está exprimiendo al máximo el rendimiento de su Aprilia y se sitúa a tan solo 21 puntos (151) del de Yamaha, y en 3º lugar tenemos la Ducati de Zarco con 114 puntos.

Que Fabio Quartararo se encuentre a estas alturas del campeonato liderando la clasificación general no sorprende a nadie, pese a que las grandes favoritas este año para levantar el título era la Ducati de Pecco Bagnaia, pero el italiano no ha conseguido sacar aún el máximo rendimiento de la mejor moto de toda la parrilla y se encuentra en 4ª posición, intentando remontar un campeonato que se le ha puesto cuesta arriba.

Fabio Quartararo, al menos de momento, se ha quitado un rival duro de encima, pero le ha salido otro inesperado que está siendo de los pilotos más regulares este año, junto al francés. Aleix Espargaró ha sorprendido a todos con su Aprilia y no piensa relajarse ni por un instante en su lucha por el Mundial. Es más, sabe que tiene tan cerca ganar por primera vez la categoría reina de MotoGP que ha pedido ayuda a su compañero de equipo Maverick Viñales, el cual, ha aceptado encantado.

“Le agradezco mucho a Maverick su humildad, y sus ganas de ayudar y aportar al proyecto; igual que hice yo en su día con él, para que viniera. La verdad es que Maverick es muy competitivo en Silverstone. Ir detrás de él me ha ayudado a cambiar una marcha, hacerla un poquito más corta, para tener más aceleración. Ayuda mucho ir detrás de tu compañero de equipo; así que no tiene ningún problema en tirar, en ayudarnos”, declaraba Espargaró en los micrófonos de DAZN.

Una ayuda que será muy necesaria, ya que, hasta el momento, el piloto más rápido en pista ha sido Fabio Quartararo:” Va a ser útil. Fabio [Quartararo] es el Campeón del Mundo y tiene una moto que ha ganado mil campeonatos. Yo no soy Campeón de MotoGP, Maverick tampoco y nuestra moto tampoco. Así que creo que dos suman más que uno. Conozco a Maverick muy bien y no me sorprende. Yo hice muchas cosas por él cuando él estaba jodido y ahora me lo está devolviendo”, concretaba el piloto español.

Veremos qué acaba sucediendo con Aleix Espargaró, pero lo que está claro es que la carrera de Silvertone será clave para el devenir de sus opciones de conquistar MotoGP.