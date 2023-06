Ducati echa un cable a Honda a la espera del movimiento de Márquez que amenaza a Bagnaia

Las declaraciones de Jorge Lorenzo sobre el posible fichaje de Marc Márquez por un equipo de Ducati han sembrado el caos en Moto GP, donde se ha comenzado a especular sobre las posibilidades que podría tener el de Cervera al fichar por un equipo no oficial con tal de pilotar una Ducati, algo que en Honda sería visto como una gran traición, ya que estaría dejando sola a la marca japonesa en su peor momento, al contrario de lo que hicieron con Marc cuando las lesiones no le permitían competir.

Ante tal situación, en Italia ven muy complicado que Marc acabe subido a una Ducati, todavía menos en una no oficial, algo que expresó Gigi Dall’Igna, director general de Ducati: “No creo que Márquez aceptara ir a un equipo no oficial. Es una estrella y quiere ser tratado como tal. Yo esperaría antes de decir que Marc y Honda se separarán a finales de 2024. No lo veo como un final inevitable, al contrario, creo que hay muchas posibilidades que les siga yendo bien juntos”.

Además, en Ducati están más que satisfechos con sus dos pilotos actuales, Pecco Bagnaia es el vigente Campeón del Mundo de Moto GP y va camino de lograr su segundo campeonato consecutivo, mientras que Enea Bastianini se sigue recuperando de la lesión que sufrió en Portugal: “Estamos contentos con los pilotos que tenemos en este momento”.

Ante las declaraciones del jefe de Ducati, parece casi imposible ver a Marc Márquez subido en una Ducati oficial, de modo, que dependerá de él y de su orgullo el poder o no ser piloto de Ducati la próxima temporada, ya que tendría que asumir el hecho de no estar en un equipo oficial.

Así pues, Ducati ha dado un capote a Honda con unas declaraciones que han enfriado las posibilidades sobre un posible cambio de aires de Marc Márquez, algo que, como mínimo debe poner en alerta a Honda.