Ducati elige tomar cartas en el asunto: Bagnaia bajo fuego tras el dominio de Márquez

Marc Márquez está dejando huella esta temporada. Su rendimiento en el Gran Premio de Austria fue sencillamente impresionante. El piloto español firmó un doblete, el sexto consecutivo, pese a salir desde la segunda línea de la parrilla. Gigi Dall’Igna, director de Ducati, no dudó en elogiarlo. “Marc está haciendo una temporada estelar. Nunca le había visto a nadie hacer algo así”, afirmó en declaraciones a ‘As’.

El italiano comparó la racha de Márquez con su histórico 2014, cuando ganó las diez primeras carreras del año. “Está claro que él es uno que puede hacer este tipo de cosas”, añadió Dall’Igna. Su dominio en pista no deja lugar a dudas: Márquez está en un nivel que pocos pueden alcanzar. La consistencia y la velocidad del ilerdense hacen que cada carrera sea un desafío para sus rivales.

A photo that sums up Marc Marquez's season 🥶🏆 pic.twitter.com/dhnTOCIULm — Autosport (@autosport) August 22, 2025

Bagnaia bajo presión

Mientras Márquez brilla, Pecco Bagnaia vive un momento complicado. En Spielberg, el italiano tuvo que retirarse en la carrera sprint y no pasó del octavo puesto en la carrera principal. Dall’Igna no rehúye la situación y señala que el problema puede ser más mental que técnico. “Con Pecco me gustaría hacer más, porque creo que se lo merece y que puede hacer más. Pero tantas veces, por un motivo u otro, incluso cuando las cosas van bien, se enreda y empeora la situación”, explicó.

El director de Ducati dejó claro que la moto de Bagnaia no es un obstáculo. “Con esta moto se puede hacer mejor y él sabe hacerlo mejor... Creo que necesita continuar trabajando”, añadió. La idea es que Bagnaia recupere confianza y enfoque, porque su talento es indiscutible, pero los resultados actuales no reflejan su verdadero potencial.

Ducati, por tanto, parece decidida a tomar cartas en el asunto. No es solo un toque de atención. Es un mensaje claro: Bagnaia debe elevar su rendimiento si quiere mantenerse en la lucha por el campeonato. Márquez ha marcado un listón altísimo, y ahora le toca a Bagnaia demostrar que puede alcanzarlo. El reloj corre y Ducati ya no puede esperar: Bagnaia necesita reaccionar antes de que Márquez se distancie aún más.