Ducati manda un claro aviso a Marc Márquez tras su comportamiento en pista

Marc Márquez sigue siendo uno de los pilotos más talentosos de la parrilla de MotoGP. Con ocho victorias en las primeras diez carreras de la temporada, parece estar en plena forma. Sin embargo, dos caídas en momentos clave han dejado una sombra de dudas sobre su rendimiento. La primera ocurrió en Austin, cuando lideraba la carrera y parecía tener el control total. La segunda, en el Gran Premio de Jerez, se produjo cuando Marc se encontraba detrás de los favoritos, Fabio Quartararo y Francesco Bagnaia. Estas caídas no pasaron desapercibidas y han generado una reacción desde Ducati, cuyo CEO, Claudio Domenicali, ha decidido lanzar un pequeño toque de atención al piloto español.

Ducati no se ha quedado callada ante las caídas de Márquez. Claudio Domenicali, en una entrevista con 'GPOne', expresó su admiración por el talento de Marc, pero también dejó claro que un exceso de confianza podría ser el culpable de sus errores. "Marc es extraordinario, está pilotando muy bien", comentó el CEO de Ducati, destacando el nivel que sigue mostrando el piloto de Honda en cada carrera. Sin embargo, advirtió que su seguridad en la pista puede llevarle a cometer fallos, algo que podría resultar costoso en la lucha por el campeonato.

Domenicali hablando del exceso de confianza de Marc Marquez con Ducati como principal problema.

El feeling de Bagnaia con esta GP24. Noseque no le permite poder adelantar como el año pasado. Hay algo que se me escapa o no logro entender. 🤔#Motogp pic.twitter.com/DsJGENiPu2