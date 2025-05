Ducati no se calla y revela la realidad entre Márquez y Bagnaia

Ducati ya no oculta la realidad: Pecco Bagnaia está pasando por momentos complicados con la GP25. Desde los test de pretemporada, el piloto italiano ha luchado por adaptarse a la moto. Así lo ha reconocido Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, quien explicó que "Pecco está sufriendo algunas dificultades". Además, añadió que, como cualquier ser humano, incluso un campeón como Bagnaia, necesita tanto apoyo técnico como humano para superar estos obstáculos.

Dall'Igna subraya que uno de los mayores desafíos de Bagnaia no es solo técnico, sino mental. "Lo más importante para un campeón es la cabeza", indicó. Según él, cuando la mente está en su lugar, las soluciones llegan más fácilmente, y el piloto puede interpretar mejor lo que debe hacer. Este aspecto psicológico es clave, ya que sin una mente fuerte, incluso un piloto talentoso como Pecco puede encontrar más difícil progresar con la moto.

Marc Márquez, una adaptación más rápida

Por otro lado, Marc Márquez parece haber encontrado una conexión casi perfecta con la Ducati. Mientras Bagnaia aún enfrenta obstáculos, el piloto español ha demostrado una gran capacidad de adaptación a la nueva Desmosedici. Dall'Igna mencionó que Márquez ha seguido un camino distinto al de Pecco en cuanto a la evolución de la moto. De hecho, el director de Ducati afirmó que no cree que Bagnaia esté copiando a Márquez en su enfoque técnico. Aunque ambos pilotos son parte del mismo equipo, cada uno sigue su propio camino de evolución.

En cuanto a las diferencias entre ambos, Dall'Igna fue claro: "Pecco es meticuloso y sensible, cualidades que lo distinguen del resto de pilotos". Mientras tanto, en lo que respecta a Márquez, Dall'Igna se identifica con él en un aspecto: "Marc, desde el punto de vista de carácter, es como yo. Cuando se fija en un objetivo, no se rinde hasta que lo consigue". Esto refleja el fuerte carácter de Márquez, que no se detiene ante los obstáculos y siempre busca superar los límites.

Al final, cada piloto tiene su propio camino, pero Ducati está ahí para apoyarlos en lo que más necesiten, tanto técnica como psicológicamente. Las diferencias entre Márquez y Bagnaia son claras, pero ambos tienen el mismo objetivo: llevar la Desmosedici a la victoria.