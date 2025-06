El médico de MotoGP da malas noticias sobre Jorge Martín

Jorge Martín sigue luchando por su recuperación tras una temporada plagada de obstáculos. El campeón del mundo de MotoGP está atravesando un periodo difícil, marcado por lesiones y caídas que han complicado su regreso a las pistas. El piloto madrileño, quien sufrió dos caídas graves durante la pretemporada, tuvo que someterse a cirugía para recuperarse. Sin embargo, la mala suerte no lo ha dejado en paz.

La lesión en Qatar y las fracturas

El regreso de Jorge Martín a las competiciones fue difícil. Durante la primera carrera de la temporada en Qatar, sufrió una fuerte caída que resultó en la fractura de once costillas. Esta nueva lesión ha retrasado aún más su vuelta, dejando al piloto fuera de acción por un largo tiempo. Mientras tanto, la polémica ha seguido su curso, con su salida confirmada de Aprilia para el 2026. Sin duda, un golpe duro tanto a nivel físico como profesional para el joven piloto.

La actualización del médico de MotoGP

Ángel Charte, el jefe del equipo médico de MotoGP, ofreció detalles sobre la situación médica de Jorge Martín. En una entrevista con Marc Fuster en el programa 'Mega', Charte destacó que la evolución de Martín es positiva. "Estuve con Jorge el lunes pasado en el hospital. Las fracturas van evolucionando bien, pero necesita tiempo para reincorporarse", explicó el médico. A pesar de los avances, Charte dejó claro que no permitirá que Martín vuelva a competir hasta que esté completamente recuperado. "No le dejaré volver hasta que no esté al 100%", aseguró el especialista, haciendo hincapié en la importancia de una recuperación total.

El futuro de Jorge Martín en MotoGP sigue siendo incierto, pero con el apoyo de su equipo médico, el piloto tiene esperanzas de volver más fuerte que nunca. Sin embargo, por ahora, deberá seguir recuperándose y esperar su momento.