¿El próximo rey de MotoGP? Solo un piloto tiene el talento de Marc Márquez

Marc Márquez sigue demostrando por qué es uno de los grandes de MotoGP. Con su noveno Mundial al alcance, pocos dudan de su talento. Mientras tanto, Alex sigue sólido en la segunda plaza del campeonato, una posición que parece difícil de perder. Pero entre los grandes nombres, hay quien genera más preguntas que certezas: Pecco Bagnaia.

El italiano ha mostrado destellos de brillantez, pero también cierta irregularidad que preocupa en Ducati. Si Bagnaia no logra mejorar su rendimiento de forma notable en la próxima temporada, la marca de Borgo Panigale podría plantearse alternativas. No es solo cuestión de títulos; es cuestión de consistencia y capacidad de adaptación.

En este contexto, Carlo Pernat, agente de Enea Bastianini, ha dado su opinión en una reciente entrevista para 'MOW Magazine'. Según Pernat, aunque los nombres de jóvenes talentos como Pedro Acosta suenan fuerte, podría haber sorpresas en el horizonte.

Fabio Quartararo, el único comparable a Márquez

Pernat no duda al hablar de talento puro. "El corazón me hace decir Enea Bastianini, la lógica me hace decir Pedro Acosta, pero el instinto me hace mencionar el nombre de Fabio Quartararo", confesó. Para el agente, Quartararo es especial. Según él, es el único piloto actualmente en la parrilla que puede acercarse al nivel de Marc Márquez.

El campeón del mundo en 2021 ha mostrado habilidades impresionantes, incluso cuando las motos no siempre le permiten luchar por la victoria. Pernat lo deja claro: ver a Fabio limitado por la máquina que conduce es “un pecado deportivo mundial”. Su capacidad, velocidad y determinación lo colocan como un candidato natural para dominar en los próximos años, si las circunstancias acompañan.

Mientras Ducati evalúa su futuro y la competencia se intensifica, el debate sobre quién seguirá los pasos de Márquez está más vivo que nunca. Entre jóvenes promesas y talentos consolidados, Quartararo aparece como el nombre a seguir. Si mantiene su forma y encuentra la moto adecuada, podría convertirse en el próximo gran rey de MotoGP. Si Quartararo encuentra la moto adecuada, el próximo rey de MotoGP podría estar más cerca de lo que imaginamos.