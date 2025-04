El regreso de Jorge Martín en MotoGP termina en pesadilla, caída brutal que deja al paddock en vilo

Jorge Martín regresaba a la acción con ganas de reivindicarse tras un difícil comienzo de temporada. El piloto español, campeón vigente de MotoGP, se encontraba en una fase crucial de su recuperación después de una lesión que lo había dejado fuera de los primeros test. Sin embargo, su vuelta al Gran Premio de Catar terminó de forma dramática. A tan solo nueve vueltas del final, Martín sufrió una caída brutal que dejó a todos en el paddock con el corazón en un puño.

El Gran Premio de Catar no estaba siendo fácil para Jorge Martín. Tras unas primeras vueltas en las que logró mantenerse en la pelea, su objetivo era terminar la carrera, un reto importante tras su recuperación. Sin embargo, el destino le jugó una mala pasada. A falta de nueve giros para el final, la moto de Martín se fue al suelo de forma violenta. La imagen de su caída fue escalofriante. El piloto quedó tendido en el asfalto, lo que provocó una gran preocupación entre los miembros del equipo y aficionados. Martín fue rápidamente atendido por los servicios médicos del circuito, que lo trasladaron para realizarle las pruebas pertinentes.

Just pure heartbreak 💔Grand Prix over for @88jorgemartin #QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/317FMvVAfD