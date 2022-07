El trágico final que pudo tener Marc Márquez en MotoGP por su hombro

Marc Márquez está pasando todo un calvario con su estado físico, concretamente con las operaciones a las que está teniendo que someterse en su hombro. El piloto español de Repsol Honda ha confesado que si hubiese seguido "pilotando y compitiendo" de la manera en la que lo estaba haciendo solo podría haber seguido en MotoGP "uno o dos años más".

"Esta operación me dio esperanza. Porque de la manera en la que estaba pilotando y compitiendo, no me veía mucho tiempo más encima de la moto, quizá uno o dos años más. Tras la intervención en Rochester se abre la esperanza de que se pueda seguir compitiendo sin dolor y divirtiéndome encima de la moto", afirmó Márquez en declaraciones para Repsol.

Sobre su última operación, la cuarta ya en el hombro, el piloto español explicó que era algo que llevaba meditando "desde septiembre del año pasado". "Íbamos controlando el brazo periódicamente, para ver la evolución de la fractura tras la tercera cirugía. Al llegar la pretemporada, me quise autoconvencer de que podía conseguirlo, pensando en la frase de 'el poder está en la mente' como lema. Pero a medida que empezó el Mundial, me di cuenta de que las limitaciones eran muy grandes", aseguró.

"Mi idea era competir toda la temporada, pero sabiendo de mis limitaciones y ocultando el malestar, para evitar las preguntas diarias. Solo sabía de la situación mi entorno más cercano", continuó diciendo Márquez.

El ocho veces campeón del mundo de motociclismo aseguró que "la pasión y la ilusión" son "la motivación" para continuar compitiendo. "También me empuja a pensar en el objetivo, que es pasarlo bien y competir a un buen nivel, sin sufrir ni tener dolor", sentenció.

Márquez también destacó la figura de Rafael Nadal y lo que significa para él, "un referente". "Incluso cuando le daban por retirado ha sido capaz de superar el dolor y volver a ganar. Precisamente con él coincidí cuando jugaron el Masters 1000 de Madrid. Sé todo lo que ha sufrido y por ello es un referente para mí, porque aunque no esté al máximo, es capaz de ganar torneos como Roland Garros. Recuerdo que una rueda de prensa admitió que el dolor le cambiaba el humor y lo entiendo", terminó de decir.