El zasca de Bagnaia a Márquez por sus 'consejitos' no pedidos

El Gran Premio de Catalunya dejó una imagen poco habitual: un Pecco Bagnaia sin confianza, sin ritmo y con la mirada baja tras un fin de semana para olvidar. El vigente campeón de MotoGP apenas pudo clasificar 21º y en la sprint terminó en una discreta 17ª posición.

En el ‘Inside’ de Ducati se le vio derrotado, hablando con un Marc Márquez que trató de animarlo. “Es increíble lo rápido que iba el año pasado y lo lento que voy ahora. Increíble, sigo perdiendo más y más confianza”, confesaba el italiano.

Márquez, con tono paternal, intentó levantarle el ánimo. “Tienes que llegar a una pista y hacer un reinicio. Misano está bien. Paso a paso… será mejor. Después las preguntas de los periodistas pararán y todo será más fácil para ti”, le aconsejaba el ocho veces campeón del mundo. La escena dejó claro que el de Cervera quiso ejercer de mentor. Pero Bagnaia no pareció tomarse del todo bien esos ‘consejitos’.

La respuesta de Pecco en Misano

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de San Marino, Bagnaia fue preguntado por aquella conversación. Su respuesta fue tan educada como contundente. “Siempre es bueno hablar con un piloto tan inteligente como Marc. De los pilotos inteligentes coges todo lo que puedes; y los dos lo somos”, lanzó. Un mensaje con doble filo: agradecía el gesto, pero dejaba claro que él no se siente en inferioridad.

Pecco sabe que su situación no es fácil. No habla de victorias, ni siquiera de podios. Su meta pasa ahora por acabar en el top cinco. “Me encantaría pelear por la victoria, pero creo que es más realista pensar en terminar entre los cinco primeros”, reconocía con sinceridad.

El italiano, además, no quiso cargar con toda la culpa. En su discurso hay una clara señal hacia la GP25, la nueva moto de Ducati. “El potencial que tengo no me permite ganar. No me ha sido posible adaptarme a esta moto. Lo he analizado todo y la conclusión es que el único elemento que lo explica es la moto”, señaló.

Unas palabras que suenan a desahogo y a reproche velado. Bagnaia intenta recomponerse, pero no acepta que Márquez le marque el camino. En Misano, su circuito talismán, se verá si su respuesta va más allá de las palabras.