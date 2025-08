Escándalo en la F1, Aston Martin veta a Ralf Schumacher y desata la polémica

El Gran Premio de Hungría no solo trajo emoción en pista, también generó un terremoto fuera de ella. Aston Martin habría vetado al medio Sky Sports Deutschland, donde trabaja el ex piloto Ralf Schumacher, negándoles el acceso a entrevistas con sus principales figuras: Fernando Alonso, Lance Stroll, el jefe del equipo Mike Krack y el nuevo fichaje técnico Andy Cowell.

La razón, según se comenta en el paddock, no sería casual. Todo apunta a que Aston Martin tomó esta decisión tras las críticas que Ralf y otros miembros del medio habrían hecho sobre el rendimiento del AMR24. Críticas duras, repetidas y directas al coche… y a la gestión del equipo.

Lo llamativo es que justo en Hungría, el coche "verde" comenzó a mostrar signos de recuperación. Alonso logró un valioso quinto puesto y Stroll también brilló con una sólida actuación. ¿Momento oportuno para cortar micrófonos? ¿O una simple coincidencia?

Ralf responde… y no se guarda nada

Ralf Schumacher no tardó en reaccionar. Aunque con tono irónico, su mensaje fue claro: "Sé que no nos dan más entrevistas porque no les gustamos mucho en este momento", soltó. Y añadió sin rodeos: "Fuimos demasiado críticos con la gente de Aston Martin". Sus palabras no dejan lugar a dudas. El hermano del legendario Michael Schumacher insinúa que el veto es una represalia directa por los comentarios emitidos desde el canal.

Pero Aston Martin no está solo en esta línea de acción. Red Bull ya había hecho algo similar semanas atrás. Christian Horner, jefe del equipo austríaco, fue contundente: “Nos sentimos decepcionados por una serie de comentarios despectivos. Así que decidimos tomarnos un descanso”.

La tensión entre medios y equipos va en aumento. Los periodistas tienen la misión de analizar y criticar, pero los equipos parecen cada vez menos dispuestos a escuchar opiniones incómodas.

La pregunta es clara: ¿Hasta qué punto pueden los equipos controlar el relato? En una F1 cada vez más mediática, los vetos no solo generan distancia… también despiertan sospechas. Y la polémica, como siempre, está servida. Una F1 sin preguntas incómodas corre el riesgo de volverse un espectáculo sin crítica, y eso también es perder la carrera.