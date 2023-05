España sonríe ante la vuelta de su piloto más querido: obrará el milagro y ya competirá con Márquez

Hace unas semanas, Moto GP vivió uno de esos episodios que hielan a todos la sangre. Pol Espargaró dejó a todo el mundo con el corazón en un puño al sufrir una de las caídas más violentas de los últimos tiempos. El catalán se fue al suelo en la curva 10 a tal velocidad que se fue directo a la valla, donde por la fata de grava y protecciones se acabó dando tal golpe, que le provocó varias fracturas en su mandíbula y espalda.

Espargaró tuvo que pasar por la UCI, donde fue intervenido para sanar todas las fracturas que había sufrido. Ante tal golpe, Pol tuvo que recupera la movilidad en la boca y la capacidad de andar, por la fuerza perdida en los músculos y nervios tras el golpe.

Una lesión como esta podría dejar fuera del Mundial de Moto GP a la mayoría de los pilotos, ya que, dada la gravedad de dicha lesión, recuperarse resulta toda una quimera. Sin embargo, Pol ha demostrado tener una fuerza de voluntad sin igual y ya se ha marcado un objetivo en el calendario para volver a subirse a una moto.

El piloto de Gas Gas ha asegurado que quiere volver cuanto antes a la competición: “Subirme a una moto es mi medicina cada día, es por lo que lucho. Quiero subirme en alguna de las tres carreras que quedan antes del parón de verano”. El catalán, ha demostrado ser todo un carrerista y con sus palabras queda claro que por su cabeza solamente pasa competir lo antes posible.

Además, Pol no ha querido culpar a nadie por el accidente, algo que lo honra: “Fue mi culpa, salía de boxes y me pilló muy desprevenido. Teníamos problemas de temperatura con el neumático trasero y no lo previne lo suficiente. El principal culpable soy yo, pero se agradece ver que hay reacciones”. Por otro lado, un accidente de estas características deja graves secuelas físicas, las cuales ha relatado el español: “He perdido nueve kilos y la masa corporal que eso conlleva. El principal problema ha sido neuronal. Tenía muchos dolores y apenas dormía”.

Así pues, afortunadamente para todos, el piloto catalán está cada vez más cerca de cumplir su objetivo y volver a competir con Marc Márquez y compañía en las carreras que quedan antes del parón veraniego.