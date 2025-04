Fabio Di Giannantonio lanza duras críticas a Álex Márquez y crea revuelo en MotoGP

La carrera en Catar dejó un sinfín de emociones para Fabio Di Giannantonio. Tras un arranque prometedor con el equipo satélite de Ducati, Pertamina VR46, el piloto italiano tenía la vista puesta en un posible podio. Sin embargo, el desenlace fue muy diferente: un toque con Álex Márquez, a tan solo 20 vueltas de la meta, cambió por completo su trayectoria en la competencia.

Un incidente que cambió la carrera

El incidente con Álex Márquez ocurrió en un momento crucial de la carrera, cuando ambos pilotos luchaban por posiciones importantes. Aunque el hermano de Marc Márquez asumió la responsabilidad del toque, Fabio no ocultó su malestar. El italiano calificó la maniobra de Márquez como “extraña” y “peligrosa”, algo que, según él, no tiene cabida en la élite de MotoGP. La frustración de Di Giannantonio era evidente al ver cómo su sueño de un buen resultado se desmoronaba debido a un error ajeno.

😱 El toque de Álex Márquez con Fabio Di Giannantonio #QatarGP 🇶🇦



El '73' fue sancionado con una Long Lap Penalty



— DAZN España (@DAZN_ES) April 13, 2025

El piloto de Ducati satélite expresó su desacuerdo con la sanción impuesta a Márquez, quien solo recibió una "long lap penalty", que no afectó de manera significativa su clasificación final. Mientras Di Giannantonio se quedaba fuera de cualquier posibilidad de terminar en buenas posiciones, el menor de los Márquez cruzaba la línea de meta en la séptima plaza. "Un piloto que destruyó completamente mi carrera terminó en séptima posición", lamentó el italiano, dejando claro su descontento con el castigo recibido por su contrincante.

La ausencia de disculpas y el enfado de Di Giannantonio

Lo que más molestó a Fabio Di Giannantonio no fue solo el incidente en sí, sino la falta de comunicación posterior entre ambos pilotos. Aunque Álex Márquez ofreció sus disculpas a los medios, el italiano se mostró insatisfecho, ya que aún no había tenido un encuentro cara a cara con él. "Aún no hablé con Álex, él no ha venido a mi Box para decir lo siento", declaró Di Giannantonio. Para él, una disculpa pública no es suficiente sin un gesto personal que demuestre el arrepentimiento genuino.

Este cruce de declaraciones ha generado revuelo en el paddock de MotoGP, y el ambiente se caldea cada vez más entre los pilotos. La falta de diálogo entre los dos involucrados mantiene el incidente en el centro de la atención, mientras los aficionados y expertos del motociclismo esperan ver cómo se desarrollan los próximos eventos en el campeonato.