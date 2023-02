Fabio Quartararo y Marc Márquez rompen su silencio: para ellos, el Mundial ya ha empezado

Nadie va a poner en duda, incluso sin tener la confirmación oficial sobre el asfalto, que tanto Francesco Pecco Bagnaia como Enea Bastianini, y veremos si no algún piloto más de Ducati, estarán entre los protagonistas que lucharán por el título mundial en 2023; al fin y la cabo, Ducati poseen todas las ventajas y la inercia, esa que tratarán de romper las marcas japonesas. Desde ellas, dos campeones, Fabio Quartararo y Marc Márquez sacan la cabeza.

El que no tiene duda de la dificultad que entrañará para sí mismo enfrentarse al binomio de Borgo Panigale es Fabio Quartararo, que, a la vez, espera ver una versión mejorada de su M1, una que le permita luchar de tú a tú con sus rivales en 2022. Y para ello confía en haber subsanado algunos de los déficits de los que tanto se quejó la pasada temporada el piloto francés. En base a ello, comentó en la NBC que “teníamos dificultades con la velocidad punta en curva y no podían mejorarla, así que intenté pilotar hasta la última carrera luchando por el podio. Di mi 100% pero estaba demasiado frustrado y no estaba disfrutando”.

Con todo y más, se siente mucho más confiado ahora, donde además ha renovado su compromiso con Yamaha por dos temporadas, lo cual, asegura al mismo medio, “le da estabilidad”. A partir de ahí, cree que esta temporada puede ser diferente: “han llegado nuevos ingenieros al equipo y hace unos meses ya empezaron a trabajar en el motor, traen gente de Europa para que les ayude. Están haciendo grandes cambios y por eso creo en ellos y les he dado años más”.



Márquez comparte pesar

Uno que también ha sufrido, más hondamente que el galo, es el ocho veces campeón del mundo, Marc Márquez, que en GQ habló con su ‘yo’ del pasado, el de 2013, el campeón de MotoGP más joven de la historia, al que le hubiera dicho que disfrutara del momento, de la victoria, porque no siempre se gana. El 93 dijo en el medio que se habría dicho a ese Marc joven que “no lo normalice, que ganar no siempre es normal”. También habló de la falta de paciencia tras el accidente de Jerez, que “por no esperar dos meses le hizo perder dos años”.

Ambos, campeones y para muchos los dos mejores del paddock, no son los favoritos, son, como mucho, aspirantes y los dos deben construir esa aspiración. Ganas y talento no les falta.