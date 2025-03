Fermín Aldeguer bajo la lupa, dudas y expectativas sobre su progresión en MotoGP

Las expectativas sobre Fermín Aldeguer eran altas antes de su estreno en MotoGP. Sus buenos resultados en la pretemporada hacían pensar que podría estar desde el principio en la pelea por posiciones destacadas. Sin embargo, la realidad en su primera carrera en Tailandia fue distinta. Terminó en la 13ª posición, lejos del ritmo de los pilotos de cabeza.

Para Aldeguer, el balance de su debut no fue del todo negativo. El murciano valora su progresión durante el fin de semana, aunque es consciente de que aún está lejos de su objetivo de acabar en el top 10. Su compañero en el Gresini Racing, Álex Márquez, fue la gran revelación del Gran Premio, terminando segundo en ambas carreras. Esto puso aún más presión sobre Aldeguer, quien reconoció que todavía necesita tiempo para adaptarse a su Ducati GP24, segun informa el periódico La Verdad.

Adaptación y aprendizaje, las claves de su evolución

El joven piloto murciano está en un proceso de aprendizaje. A pesar de que la moto que le han asignado es la misma con la que Jorge Martín fue subcampeón el año pasado, aún no ha encontrado su límite. «Sé que mi moto tiene mucho más potencial, pero todavía no lo he exprimido al máximo», admitió.

Uno de los aspectos en los que más trabaja es en la comparación de datos con otros pilotos de Ducati, especialmente con Márquez. Para ser competitivo, Aldeguer sabe que debe mejorar su ritmo y su capacidad de explotar el rendimiento de la moto en cada vuelta. No se mete presión por los resultados de su compañero, pero tiene claro que necesita dar un paso adelante en las próximas carreras.

Aldeguer está centrado en mejorar sin precipitarse. «Para encontrar el límite, hay que caerse», afirmó, dejando claro que aún está en una fase de adaptación. Su evolución en las próximas carreras será clave para determinar hasta dónde puede llegar en su primera temporada en la categoría reina del motociclismo.