Honda prepara una oferta millonaria para fichar a Pedro Acosta y convertirlo en su nuevo Marc Márquez

Honda está decidida a cambiar las reglas del juego en MotoGP. Con la mirada puesta en el futuro, la marca japonesa está dispuesta a hacer una oferta millonaria para fichar a Pedro Acosta, el joven talento de 20 años que está destacando en el mundo de las motos. Según informes de Speed Week, la propuesta de Honda consistiría en un contrato de tres temporadas, valorado en 30 millones de euros, es decir, 10 millones por campaña. Una cifra impresionante que busca seducir al piloto y asegurar su futuro en el equipo.

Esta oferta llega en un momento clave. Aunque KTM, su actual equipo, ha enfrentado dificultades económicas, la continuidad de su presencia en MotoGP parece asegurada. Pedro Acosta, fiel a la marca austriaca, ha dejado claro en varias ocasiones que su relación con KTM va más allá de lo profesional. "Es más personal de lo que mucha gente piensa", ha dicho. Sin embargo, la tentación de un cambio y una oferta millonaria por parte de Honda no deja de ser un factor importante.

Honda y la oferta astronómica para poner patas arriba el Mundial de MotoGP y convertir a Pedro Acosta en su nuevo Marc Márquez 😮 — DAZN España (@DAZN_ES) April 19, 2025

El potencial de Acosta y su lealtad a KTM

Lucio Cecchinello, jefe de LCR Honda, no ha ocultado su admiración por Pedro Acosta. En el Gran Premio de Catar, reconoció que en su opinión, solo Marc Márquez y el propio Acosta poseen un potencial excepcional. Este reconocimiento de su talento no hace sino aumentar los rumores de su posible fichaje por Honda.

No obstante, Pedro Acosta sigue comprometido con KTM. A pesar del interés de Honda y otros equipos, el joven piloto se mantiene firme en su lealtad a la marca austriaca. "No me interesa el dinero", ha reiterado, dejando claro que su decisión no se basará en razones económicas. En KTM están tranquilos, ya que confían en que Acosta cumplirá su contrato para las temporadas 2025 y 2026. El director de carreras de KTM, Pit Beirer, afirmó que el piloto y su mánager no han mencionado ofertas de otros fabricantes, y que su prioridad sigue siendo lograr una moto ganadora.

Así, la batalla por fichar a Pedro Acosta está lejos de terminar. Honda está dispuesta a ofrecerle todo lo que necesite para seducirlo, pero la lealtad y los valores personales del piloto podrían pesar más que cualquier oferta económica.