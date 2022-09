Inaudito: Yamaha encuentra en Ferrari el arma definitiva de Quartararo

El Mundial de MotoGP entra en un fin de semana de descanso y pilotos y equipos han querido aprovechar al máximo los test que se están realizando esta semana en Misano. Tras la disputa del Gran Premio de San Marino, tocaba sesión de pruebas para los miembros de la parrilla, entre ellos el líder Quartararo, que terminó su rodaje con muy buenas sensaciones tras probar el nuevo motor 2023 de su Yamaha. La escudería japonesa ha contado en este nuevo trabajo con la colaboración del consultor italiano, Luca Marmorini, ex miembro de Ferrari en lo que a diseño de motores se refiere. La escuadra capitaneada por Quartararo cumple así uno de los requisitos que puso ‘el diablo a principios de verano para renovar con Yamaha.

"Nunca perdí la fe en Yamaha, pero tenía muchas dudas. Por eso me tomé tanto tiempo firmar la renovación. Sentí que querían hacer un gran cambio en el motor, así que recuperé mi confianza al firmar mi contrato. Sentí que querían un cambio. Parece que lo han logrado y hay caras sonrientes en el equipo, pero el ambiente que se respira es de querer más, y eso me da confianza”, explico un ambicioso Quartararo.

Un francés que ya en clave más técnica, analizó sus sensaciones con el nuevo motor de su Yamaha: “Estoy entusiasmado de que hayamos confirmado que el motor ofrece un gran progreso. El miércoles por la mañana estuve probando y la velocidad máxima fue realmente buena. Estoy muy feliz, también trabajamos en la electrónica porque el motor tiene un carácter un poco diferente. Ha progresado mucho", comentó.

Por último, Quartararo espera que la progresión siga aumentando de cara a los próximos test que están por llegar: "Todavía esperan mejorar. Por supuesto, no diré que no si tienen margen para ello. Es bastante agradable, porque estamos solo en septiembre y todavía quedan algunos meses antes de los test de pretemporada, hasta el de Portimao todavía tenemos muchos entrenamientos y espero más velocidad punta", concluyó. Todo dentro de un clima de satisfacción por el trabajo conjunto realizado entre Yamaha y la sabiduría de un ex de Ferrari como Luca Marmorini.