¡Increíble pero cierto! Ducati quiere juntar a Marc Márquez y Valentino Rossi en el mismo equipo

En un deporte donde las rivalidades escriben la historia, Ducati ha lanzado una idea que suena más a fantasía que a realidad: juntar a Marc Márquez y Valentino Rossi en el mismo equipo. Sí, a esos dos. A los mismos que no se dirigen la palabra desde aquel polémico 2015 en Sepang, cuando todo saltó por los aires.

La propuesta no es oficial, pero sí muy real. Davide Tardozzi, jefe del equipo Ducati, ha dejado claro en una entrevista con La Gazzetta dello Sport que le duele ver cómo dos leyendas vivas del motociclismo siguen distanciadas. Y no solo eso: se atreve a soñar con un acercamiento. “Después de diez años, es una pena que dos iconos como ellos no coincidan”, dijo con evidente nostalgia.

Según Tardozzi, los abucheos a Márquez en Mugello tienen una raíz clara: el conflicto con Valentino. Y aunque reconoce que la herida aún sangra, cree que es momento de dar vuelta a la página. Incluso afirma que la culpa en 2015 fue “al 50%”. Un mensaje directo para ambos, pero sobre todo para Rossi, a quien le pide que dé el primer paso.

¿Realidad o utopía?

La idea de ver a Valentino Rossi y Marc Márquez compartiendo box suena tan improbable como atractiva. Por un lado, Márquez está cada vez más integrado en el universo Ducati. Por otro, Rossi tiene su propio equipo, el VR46, también bajo el paraguas de la fábrica italiana. Desde allí, curiosamente, no paran de llegar elogios al piloto de Cervera.

Pero hay un muro difícil de derribar: el orgullo. Hace apenas un año, Rossi llamó "sucio" a Márquez, dejando claro que las cicatrices no han sanado. Aun así, Tardozzi insiste. Cree que Marc estaría dispuesto a tender la mano si Valentino da la señal.

Es un anhelo romántico. Dos campeones compartiendo colores, tal vez por última vez, en nombre del deporte. Por ahora, solo es un deseo. Pero cuando se trata de MotoGP, y de Ducati, nunca digas nunca.