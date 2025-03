Joan Mir hace una llamada a sus compañeros para denunciar las extremas condiciones del GP de Tailandia

Joan Mir, piloto de Honda, no pudo ocultar su frustración después del Gran Premio de Tailandia de MotoGP. El evento estuvo marcado por temperaturas altísimas y una humedad sofocante, que no solo pusieron a prueba la resistencia de los pilotos, sino también la de las motos. Mir, quien sufrió quemaduras en su cuerpo debido al calor, no dudó en hacer un llamamiento a sus compañeros para que se unieran en la denuncia de las extremas condiciones que se vivieron en el circuito tailandés.

Condiciones extremas

Durante la carrera, las temperaturas alcanzaron niveles insoportables, y la humedad no dio tregua. Mir reconoció que las condiciones del GP no solo dificultaron la carrera, sino que también afectaron a las motos. "Es una pena porque no refleja el potencial que teníamos en esta carrera", lamentó el piloto, quien perdió la concentración al inicio de la prueba y se fue al suelo tras perder la rueda delantera. Esta caída no solo terminó con su participación en el evento, sino que también dejó al descubierto los serios problemas que los pilotos enfrentan en condiciones extremas como las de Tailandia.

Pero la frustración de Mir no solo vino por su caída. Las altas temperaturas también le causaron problemas físicos. "Me quemo, me han salido dos ampollas detrás de la parte del isquiotibial", dijo, explicando cómo el calor le obligaba a pensar más en evitar las quemaduras que en concentrarse en pilotar. El impacto del calor extremo no solo fue un desafío personal, sino que también afectó el rendimiento de la moto, aumentando la presión sobre los neumáticos y motores.

Llamada a la acción

Joan Mir no es el único que siente el peso de estas condiciones. Muchos otros pilotos han expresado su preocupación por el futuro del deporte bajo tales circunstancias. Sin embargo, el propio Mir se preguntó: "¿Quién será el primero que diga que así no se puede correr?". El miedo al ego y a la competencia feroz hace que algunos no se atrevan a alzar la voz. Sin embargo, el campeón de MotoGP 2020 está claro: las condiciones del GP de Tailandia son probablemente las más extremas que se verán durante toda la temporada. La lucha por la seguridad de los pilotos y la sostenibilidad del deporte es una conversación que necesita comenzar.