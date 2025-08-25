Jorge Martín revela su mayor secreto tras las lesiones que lo dejaron al borde del retiro

Jorge Martín sigue en plena recuperación tras un año difícil. Las lesiones lo mantuvieron lejos de la pista y, con ellas, también se fue la sensación de pelear por grandes objetivos. Sin embargo, poco a poco, el madrileño va encontrando su ritmo. En el GP de Hungría, logró sumar un punto al terminar noveno en la carrera al sprint.

Para muchos, el resultado podría parecer modesto. Pero para Jorge, representa mucho más. Significa que su cuerpo y su mente empiezan a reconectarse con la moto. "Echo un poco de menos la presión de pelear por algo grande, pero sé que va a llegar. Estoy tranquilo. Me centro en mí, en dar vueltas, aprender y ya está", confesó recientemente.

El campeón del mundo no busca atajos. Su enfoque ha cambiado. Ya no corre con la ansiedad de antes. Ahora, cada vuelta es una oportunidad para reencontrarse con su pasión. La presión sigue ahí, pero Jorge ha aprendido a gestionarla de manera distinta. Se trata de recuperar sensaciones y, sobre todo, disfrutar del camino hacia la cima.

Las lágrimas de quien más ha sufrido, las lágrimas de quien quiere volver a soñar encima de una moto



¡QUÉ IMÁGENES DE JORGE MARTÍN! 😢#HungarianGP 🇭🇺 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/3VPL1TJPi6 — DAZN España (@DAZN_ES) August 24, 2025

Un nuevo enfoque en la pista

Una de las diferencias más claras en este regreso es cómo vive cada carrera. Antes, la salida le generaba tensión. Ahora, la sensación es otra. "Tengo ganas de salir a la pista, no como otros años que no quieres que llegue el momento de la salida porque tienes todo el peso encima", explica.

Martín reconoce que la tranquilidad es clave. Sabe que los grandes resultados volverán. Especialmente, cuando observa a su compañero Marco Bezzecchi. El italiano está en un gran momento y demuestra que la Aprilia tiene un potencial enorme. Verlo rendir tan bien le da confianza y esperanza.

Más allá de los puntos y los podios, Jorge se centra en él mismo. Cada entrenamiento, cada vuelta, es un paso hacia recuperar el nivel que lo llevó a ser campeón. Su secreto no es un truco mágico. Es paciencia, trabajo constante y confianza en el proceso.

El objetivo es claro: volver a competir por grandes cosas. Y aunque el camino es largo, Jorge Martín lo recorre con serenidad y determinación. Lo mejor está por llegar, y esta vez, la espera valdrá la pena.