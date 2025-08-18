Jorge Martín rompe el silencio y deja en evidencia a Bagnaia

El Gran Premio de Austria fue duro para muchos, pero especialmente para Jorge Martín y Pecco Bagnaia. Ambos sufrieron sobre el asfalto del Red Bull Ring, aunque de maneras diferentes. Bagnaia terminó octavo, lejos del podio, tras una carrera marcada por errores y falta de ritmo. La Ducati del italiano parece seguir sin dar la respuesta que él necesita, y eso lo hace vulnerable frente a pilotos como los Márquez o Bezzecchi.

Jorge Martín, por su parte, no pudo terminar la carrera. Un accidente al irse largo en una curva lo obligó a abandonar. Tras el impacto, el madrileño quedó aturdido, aunque los médicos confirmaron que no sufrió lesiones graves. Aun así, ver a su antiguo rival tan descolocado le hizo reflexionar sobre la situación de Bagnaia y sobre la importancia de tener un compañero que te empuje.

Jorge Martín no sabe encontrar explicación a los problemas de Pecco Bagnaia 🧐 pic.twitter.com/T0P6EF0kMv — Motociclismo España (@motociclismo_es) August 17, 2025

La reflexión de Martín sobre Bagnaia

Después de la carrera, Martín habló con sinceridad. No entiende la caída de rendimiento de Bagnaia, que el año pasado era uno de sus máximos rivales. “En mi caso tengo a Marco (Bezzecchi), un compañero fuerte que siempre está peleando por el podio o por ganar”, explicó. Martín destacó cómo la presencia de un compañero fuerte le sirve de motivación y ayuda para mejorar.

“Para mí es una inspiración y una forma de ayudarme a ser más rápido. Pero cada uno tiene su mente y es difícil descifrar lo que piensan los otros”, añadió. Con estas palabras, dejó entrever que Bagnaia podría estar sufriendo no solo por la moto, sino también por la falta de un aliado que lo empuje y lo haga superarse cada carrera.

El mensaje de Jorge es claro: tener un compañero fuerte marca la diferencia. Mientras Bagnaia lucha por recuperar su nivel, Martín muestra cómo la mentalidad y el apoyo dentro del equipo pueden ser claves para el éxito en MotoGP. El Red Bull Ring dejó más preguntas que respuestas para Bagnaia. Pero también sirvió para que Martín expresara, con claridad y sin filtros, lo que muchos se preguntaban: ¿por qué Pecco parece estar perdido este año?

Mientras Bagnaia busca recuperar su ritmo, Martín demuestra que en MotoGP, un buen compañero puede ser la diferencia entre luchar por el podio o quedarse atrás.