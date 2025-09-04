Jorge Martín rompe el silencio y revela su gran momento

Después de un inicio de temporada marcado por una grave lesión, Jorge Martín vuelve a sentirse competitivo. El madrileño, que en el Gran Premio de Hungría logró un meritorio cuarto puesto, rozó el podio y firmó su mejor resultado desde aquel duro golpe que le apartó de la lucha por las posiciones de cabeza. Más allá de la clasificación, ese resultado supone para él una confirmación de que su recuperación va por buen camino.

Martín está aprendiendo a exprimir la Aprilia y a encontrar los límites de una moto que cada vez siente más suya. Asegura que está “empezando a sentirse más cómodo” y que quiere seguir “construyendo confianza” para ganar familiaridad con la máquina y continuar en la misma línea de trabajo que en la cita húngara. Sus palabras transmiten ilusión, pero también la serenidad de quien sabe que el progreso debe ser constante para aspirar a lo más alto.

El actual campeón del mundo parece haber dejado atrás el peor momento del año y ahora se centra en afinar su pilotaje y recuperar sensaciones. Su actitud positiva es, sin duda, una de las claves para que vuelva a estar entre los favoritos.

🗣️"Mi objetivo va a ser igual que en Balaton Park. 0 expectativas"



Jorge Martín quiere repetir las buenas sensaciones de la última carrera💪🏻#CatalanGP #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/tg1YcZSfn9 — DAZN España (@DAZN_ES) September 4, 2025

Barcelona, el escenario perfecto

La próxima prueba del calendario será en Montmeló, un circuito muy especial para Jorge Martín. “Es una pista que realmente me gusta, donde siempre me ha ido bien”, reconoce. Allí guarda grandes recuerdos del pasado y confía en que esta edición pueda marcar un punto de inflexión en su temporada.

No lo tendrá fácil, ya que la competencia está más apretada que nunca. Su compañero de equipo, Marco Bezzecchi, llega igualmente motivado. El italiano, que se ha convertido en uno de los rivales más duros para Marc Márquez en las últimas carreras, afirma estar “extremadamente feliz” de volver a Barcelona, una pista que considera muy especial por el ambiente y el apoyo de los aficionados.

Con la afición catalana volcada y el campeonato en plena ebullición, Montmeló se presenta como una oportunidad de oro para que Martín confirme las buenas sensaciones mostradas en Hungría. Un podio aquí no solo reforzaría su confianza, sino que también le devolvería a la conversación por las posiciones de honor en el campeonato. El reto es grande, pero el piloto madrileño parece más que preparado para afrontarlo.