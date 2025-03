Jorge Martín toma una drástica decisión sobre su futuro en el Mundial de MotoGP

El campeón vigente de MotoGP, Jorge Martín, ha tomado una decisión importante que marca un giro en su carrera: se aleja temporalmente de las competiciones hasta 2026. La noticia, que ha sorprendido a sus seguidores y a la comunidad de MotoGP, no es el desenlace esperado tras un inicio de temporada complicado. Después de dos caídas significativas durante la pretemporada, Martín se ha visto obligado a enfocarse en su recuperación. Con dos intervenciones quirúrgicas en las manos, el piloto de Aprilia ha declarado que su regreso no dependerá de la lucha por el título, sino de su bienestar físico. "Mi objetivo nunca ha sido ganar el Mundial este año", afirmó en una reciente entrevista.

Una temporada de transición hacia 2026

El desafío de cambiar de equipo, dejando atrás Ducati y sumándose a Aprilia, ya de por sí implicaba una etapa de adaptación para Martín. Sin embargo, las caídas y las lesiones han acelerado un proceso que él mismo considera necesario para su futuro. "Esta temporada es de transición, no tengo presión", señaló el piloto madrileño. Aunque los fanáticos siempre esperan lo mejor de sus ídolos, Martín ha decidido priorizar su salud y tomar las cosas con calma. En lugar de forzar su regreso a la competición, opta por esperar a estar completamente recuperado. "Volveré con tranquilidad cuando ya no me duela la mano", expresó. Además, mostró su confianza en poder hacer historia con la Aprilia, pero no antes de 2026.

Mientras se recupera y reflexiona sobre su futuro, Jorge Martín también ha hablado de sus competidores. Los hermanos Márquez, en especial Marc, y Pecco Bagnaia, son los pilotos que están dominando la temporada hasta el momento. Martín, que conoce bien la competencia, ha destacado la fuerza mental de Marc y la precisión de Bagnaia. "Cuando todo está en su sitio, Bagnaia está al nivel de Marc", comentó. Sin embargo, el madrileño está claro: aún hay mucho camino por recorrer en el campeonato y su tiempo llegará cuando esté listo para enfrentarse a los mejores.

Con este enfoque renovado, Martín prepara su regreso, consciente de que no será fácil. Pero la historia de MotoGP siempre está en constante cambio, y el regreso de Jorge Martín podría escribir un nuevo capítulo cuando las condiciones sean las adecuadas.