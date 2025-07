Jorge Martín vuelve a Aprilia y el drama no tarda en aparecer

El regreso de Jorge Martín a Aprilia no ha sido nada sencillo. Tras meses de tensión, disputas y dudas, parece que el culebrón entre el piloto madrileño y el equipo italiano por fin toca a su fin. Martín confesó que quería salir de Aprilia y activar una cláusula para liberarse del contrato, pero no iba a ser tan fácil. El equipo de Noale, viendo el talento y el potencial del vigente campeón del mundo, se negó a dejarlo marchar tan rápido. Más aún, Martín ni siquiera había podido subirse a la moto por sus lesiones, y Aprilia usó esa excusa para no aceptar su salida.

Este enfrentamiento desató polémica dentro del paddock y entre los aficionados de MotoGP, con muchos pilotos y expertos opinando sobre la situación. Pero después de tantas semanas de tira y afloja, Jorge Martín y Aprilia lograron reconciliarse. Finalmente, Martín pudo regresar a la competición, terminar su primera carrera tras la recuperación y, lo más importante, conseguir buenos resultados. El madrileño reconoce que, pese a todo, hoy se siente bien con el equipo y está listo para seguir peleando juntos.

Jorge Martín y el "miedo" que tuvo de reaparecer ante los fans de Aprilia tras la polémica en torno a una posible salida 🗣️ — DAZN España (@DAZN_ES) July 28, 2025

Un regreso marcado por dudas y sorpresas

La vuelta de Martín no fue un camino de rosas. El piloto tenía muchas dudas. No solo por la tensión tras casi llegar a juicio con Aprilia, sino también por cómo le recibirían los aficionados. Sentía que había ‘traicionado’ a parte de la afición y eso le generaba miedo. De hecho, para su primera aparición pública tras anunciar que seguiría con Aprilia, pensó en contratar seguridad especial por miedo a la reacción del público.

Pero para su sorpresa, el recibimiento fue todo lo contrario. En el evento de Misano, los fans fueron muy amables y positivos. “Fue lo más horrible que esperaba, pero ocurrió todo lo contrario”, confesó Martín. Ese apoyo inesperado le dio la fuerza que necesitaba para quedarse y continuar con el proyecto.

Este momento fue clave. Ver el respaldo de los aficionados le hizo entender que valía la pena seguir en Aprilia y dar lo mejor de sí mismo. Además, tras ver cómo su compañero Marco Bezzecchi estaba sumando buenos resultados, Jorge decidió que era el momento de apostar fuerte por la marca italiana. Así, el vigente campeón del mundo seguirá con Aprilia en 2026, con ganas de demostrar que el drama quedó atrás y que lo mejor está por venir.