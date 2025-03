La incertidumbre en Ducati crece, el jefe del equipo preocupado por el futuro de Pecco Bagnaia

Pecco Bagnaia atraviesa momentos complicados en este inicio de temporada de MotoGP. A pesar de su talento, el piloto italiano no ha logrado encontrar el ritmo que lo caracterizó en la temporada pasada, donde se coronó campeón del mundo. Mientras tanto, su compañero de equipo, Marc Márquez, ha logrado las victorias en Tailandia y Argentina, lo que aumenta la presión sobre Bagnaia. El inicio de campeonato está dejando claro que el de Cervera, ahora a bordo de la Ducati, se perfila como un fuerte contendiente al título, y la brecha con Pecco parece cada vez más difícil de cerrar.

Gigi Dall'Igna, director técnico de Ducati, no oculta su preocupación. En una reciente declaración, expresó que se siente "tan triste" por la situación de Bagnaia como "feliz" por el espléndido comienzo de temporada de Márquez. Según Dall'Igna, Pecco aún no ha logrado recuperar esa sensación de confianza en la moto que lo impulsó a la gloria la temporada pasada. El ingeniero aseguró que Ducati no estará completamente satisfecho hasta ver a su piloto competir en igualdad de condiciones con los mejores, lo que incluye un rendimiento de la moto que permita a Bagnaia estar en las primeras posiciones sin tener que sufrir tanto.

El trabajo en Ducati para mejorar

El equipo de Ducati está consciente de que las dificultades de Bagnaia no se deben solo a su rendimiento personal, sino también a los ajustes necesarios en la moto. Dall'Igna comentó que el piloto no debería tener que luchar tanto por un tercer puesto, especialmente en pistas que no le favorecen. Aunque el equipo ha dado pasos positivos durante el inicio de la temporada, aún queda trabajo por hacer. La prioridad es que Bagnaia recupere su nivel, permitiéndole competir por el campeonato al mismo nivel que otros grandes como Márquez.

Sin embargo, no todo son malas noticias para Ducati. En la misma carrera de Argentina, los pilotos satélite de la marca, Alex Márquez y Franco Morbidelli, lograron un destacado desempeño, con Alex incluso luchando por la victoria hasta el final. Dall'Igna celebró estos logros y elogió la madurez de Márquez, quien se ha mostrado como un serio contendiente en este campeonato. Sin duda, la Ducati está en un punto de inflexión, y mucho dependerá de cómo evolucione la situación de Bagnaia en las próximas semanas.