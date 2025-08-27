La opinión que desata polémica: colocan a Marc Márquez por detrás de Valentino Rossi

La carrera de Marc Márquez siempre ha estado marcada por su enfrentamiento con Valentino Rossi. Aunque cuando el 93 llegó a MotoGP Rossi ya estaba en horas bajas, los años de choque en pista dejaron momentos para la historia. Uno de los más recordados es 2015, con aquella polémica patada del italiano que sigue comentándose hoy. La relación entre ambos nunca fue cercana y, ahora que Rossi está retirado y Márquez ha vuelto a su mejor nivel, la comparación sigue siendo inevitable.

Franco Morbidelli, uno de los pilotos que ha sufrido la superioridad de Márquez, dejó claro en una entrevista que, para él, Rossi sigue estando por delante. Según Morbidelli, la decisión no se basa solo en números. Marc tiene ocho títulos y pronto sumará el noveno, igualando a Rossi. Sin embargo, la grandeza no se mide solo en estadísticas. Para el italiano, Rossi fue inspirador y abrió camino para muchas generaciones de pilotos. Esa combinación de logros y legado hace que, en su opinión, el 46 merezca el primer puesto frente al 93, según ha informado Estadio Deportivo.

🔝 "MÁRQUEZ es BRUTAL... pero NO LOGRÓ lo que ROSSI".



🗣️ Las palabras de Morbidelli al ser preguntado por el mejor piloto de la historia. pic.twitter.com/rVnv35sWvt — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 26, 2025

Un año difícil y miradas al futuro

Morbidelli también habló de su propia temporada. Reconoce que está siendo complicada. Las lesiones y otros problemas marcaron la primera mitad del año. Ahora, poco a poco, empieza a encontrar ritmo. Pero la realidad es que el resto de pilotos de Ducati le llevan ventaja. Aun así, hay motivos para cierta tranquilidad: Pedro Acosta sonó como posible compañero, pero la confirmación de que seguirá en KTM le permite concentrarse sin distracciones.

Más allá de la rivalidad entre Márquez y Rossi, la opinión de Morbidelli refleja cómo se perciben las leyendas del motociclismo. Aunque ambos sean gigantes de la pista, el valor de lo que hicieron y cómo lo hicieron sigue siendo determinante. Rossi sigue siendo un referente, incluso para quienes hoy dominan las carreras, y la comparación con Márquez genera debate constante. La historia del motociclismo está llena de duelos así, donde las estadísticas cuentan, pero la inspiración y el impacto en el deporte pesan aún más. Al final, más allá de títulos y récords, la magia de Rossi sigue brillando donde Marc todavía lucha por alcanzar su sombra.