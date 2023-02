Lío en MotoGP: Quartararo carga contra Yamaha y Bagnaia es todavía más favorito

Si algo claro dejaron las primeras pruebas de pretemporada en Sepang es que, como os contamos en Don Balón, las Ducati y, especialmente, Francesco Bagnaia son los grandes favoritos para dominar en el Mundial de MotoGP 2023 que arrancará en poco más de un mes con el Gran Premio de Portugal. Y, evidentemente, la gran superioridad mostrada por la escudería italiana, también tiene consecuencias directas en la mala imagen que tuvieron tanto Honda como Yamaha que, al menos sobre el papel, tendrían que ser los dos equipos capaces de plantar cara a Ducati con Marc Márquez y Fabio Quartararo.

Sin embargo, ni el español ni el francés pudieron sacar buenas sensaciones de Sepang, donde especialmente el galo acabó muy decepcionado con su equipo por las malas prestaciones de la nueva moto y que le hicieron hundirse en la tabla hasta la 17ª posición. Un rendimiento del motor que ha terminado de molestar a Quartararo, quien no ha dudado en lanzar un toque de atención a su equipo: “La sensación no es buena”, reconoció, en declaraciones recogidas por el Diario AS, el piloto que ahora solo espera que las cosas se solucionen en los test de Portimao (del 11 al 12 de marzo).

Por supuesto, razones a El Diablo para estar molesto con Yamaha no faltan, ya que desde la propia escudería japonesa fueron muchos los que, antes de los test de Sepang, afirmaron que la nueva moto destacaba por su velocidad. Sin embargo, en pista ya se vio que la moto quedó muy por detrás. Y lo peor de todo, la marca no sabe qué falló. Por ello, Fabio Quartararo apretará a su equipo: “La realidad es que vamos lentos y lo peor es que no sabemos por qué. Tenemos que averiguar qué pasa. Ahora para poder luchar por las victorias, el 80% depende de estar delante en las clasificaciones”.

En cualquier caso, lo cierto es que a Yamaha le juega el tiempo en su contra y, con tan solo Portimao antes de que empiece el campeonato de MotoGP, resulta evidente que la fábrica de Iwata tendrá que esforzarse al máximo para ofrecer una mejor moto a Quartararo. De lo contrario, podríamos estar ante un dominio absoluto de Ducati que, sin Yamaha y Honda a su máximo nivel, tendrá el lujo de pasearse semana tras semana por las pistas sin rival.