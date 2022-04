Lorenzo activa la amenaza de Márquez a Rossi; Bagnaia es su obstáculo

Al Gran Premio de Portugal vamos a llegar con un vagón repleto de grandes y ambiciosas intenciones de los pesos pesados del motociclismo mundial, quizá con la excepción de Fabio Quartararo y Yamaha, que son más cautos, tal y como pudimos entrever en Don Balón Motor ayer. Este es el caso de Marc Márquez, el cual, si las lesiones y las caídas le respetan, se ve con posibilidades de luchar la carrera en Portimão y, después, disputar el campeonato. Francesco Pecco Bagnaia, el tercero en discordia, se suma al optimismo del 93 y desea cambiar su rumbo este fin de semana.

Y qué mejor analista para desengranar la situación de carrera que todo un campeón del mundo, que, además, es conocedor de las tres grandes firmas, como es Jorge Lorenzo, ex de las dos marcas japonesas y de la fábrica de Borgo Panigale. El balear ha concedido una entrevista a Motorsport donde nos ha dejado sus impresiones sobre los tres teóricos favoritos al cetro: “Yamaha ha progresado menos que otros. Incluso si Fabio está pilotando increíblemente y aprovechando la moto al máximo, no es suficiente para que él suba al podio. Es psicológicamente duro, pero yo no veo mejores opciones para él", sentenció sobre el presente y futuro del francés.

En base al italiano, Lorenzo quiso poner énfasis en que el problema es la GP22 y su parte delantera, pero se centró especialmente en la figura del español, del que dijo que “tiene una mentalidad impresionante. Es un piloto especial, único. Pero el tiempo no es bueno ni para el cuerpo ni para la mente y ni siquiera la edad ayuda. No es lo mismo caer a los veinte años que a los treinta. Márquez es técnicamente un fenómeno. Tiene una gran ambición, pero el tiempo pasa para todos. Dicho esto, creo que le quedan cinco años más de carrera”.

De ser cierto este pronóstico, es complicado pensar que la leyenda de Márquez no sume al menos una estrella más, lo que equivaldría, como poco, a igualar a Valentino Rossi, enemigo en pista de Márquez (también lo fue de Lorenzo). Sobra decir en tal caso que Bagnaia, protegido de Valentino, sería la gran esperanza de Il Dottore para evitar el noveno título del español. De momento, Pecco ha dicho sobre el GP de Portugal que “hemos encontrado de nuevo las sensaciones que tenía antes con la Desmosedici GP”, en palabras recogidas en Motor San. El envite continúa.