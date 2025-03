Los seguidores de Marc Márquez atacan sin piedad a Pedro Acosta tras sus declaraciones

Pedro Acosta se ha convertido en el blanco de los seguidores de Marc Márquez tras unas declaraciones que hizo en tono de broma. Durante una entrevista en televisión, al ser preguntado por el piloto de Cervera, Acosta respondió con un irónico "¿Quién?", insinuando que no lo conocía. Aunque era evidente que se trataba de un chiste, la respuesta no sentó bien entre los fans del ocho veces campeón del mundo.

El enfado de los seguidores de Márquez se intensificó tras el Gran Premio de Tailandia, donde el piloto catalán brilló con luz propia. Márquez debutó con el Ducati Lenovo Team de manera espectacular, logrando la 'pole position' y llevándose dos victorias el mismo fin de semana. Un resultado que generó una ola de mensajes en redes sociales dirigidos a Acosta, recordándole el talento de Marc.

Mensajes como "¿Ahora ya sabes quién es Marc?" o "¿Te suena su nombre o sigues sin conocerlo?" inundaron las publicaciones de Pedro Acosta en Instagram. La ironía del joven piloto de KTM parecía haberle salido cara ante una afición que no perdona comentarios de este tipo.

Bueno pues ahí lo tenemos, Pedro Acosta quien todavía no conoce quién es Marc Márquez es el primer piloto que se ha caído en carrera.



Para ser campeón hay que ser inteligente, maduro, educado y profesional.



No tiene ninguna de ellas. #MotoGP #ThaiGP pic.twitter.com/QOSDj1Z6sZ — RMPole (@Rm_Pole) March 2, 2025

Un inicio complicado para Acosta

Más allá de la polémica, Pedro Acosta no tuvo el mejor inicio de temporada. En Tailandia, el piloto de KTM vivió un fin de semana complicado, sufriendo una caída en las primeras vueltas y terminando en una discreta decimonovena posición. Un resultado lejos de lo esperado y que, sumado a sus declaraciones previas, solo avivó las críticas en su contra.

A pesar de la presión y los comentarios negativos, Acosta no se ha mostrado afectado por la situación. Su objetivo sigue siendo mejorar su rendimiento y adaptarse a la categoría en su primera temporada en MotoGP. "Las críticas no me preocupan, lo importante es trabajar y mejorar", ha declarado en más de una ocasión.

La temporada apenas empieza, y Pedro Acosta tendrá muchas oportunidades para demostrar su talento en la pista. Mientras tanto, la polémica con los seguidores de Márquez sigue dando de qué hablar en redes sociales.