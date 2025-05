Luca Marini, hermano de Valentino Rossi, sufre una lesión grave que deja a Honda en shock

El mundo del motor se ha quedado helado tras conocerse la grave lesión de Luca Marini, piloto oficial de Honda y hermano del legendario Valentino Rossi. El italiano se encuentra hospitalizado en Japón después de sufrir un durísimo accidente mientras probaba la Honda CBR para las 8 Horas de Suzuka.

Tras disputar el Gran Premio de Gran Bretaña, Marini viajó hasta Japón con ilusión para preparar esta importante carrera de resistencia. En la primera sesión, todo parecía ir bien, y el piloto mostró buenas sensaciones con la moto. Sin embargo, en la segunda tanda, todo cambió. Luca perdió el control y sufrió una caída brutal que le dejó graves heridas.

BREAKING: @Luca_Marini_97 suffered a fall and sustained multiple injuries including a right-sided pneumothorax while testing for the Suzuka 8 Hour 🚨



Join us in wishing the Italian a speedy recovery ❤️‍🩹 #MotoGP pic.twitter.com/POhgnMn8QC