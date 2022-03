Marc Márquez aterra al paddock: Valentino Rossi y Espargaró lo saben

Aunque Enea Bastianini se llevó la carrera y Brad Binder le acompañó en la gloria de Qatar, con Pol Espargaró como tercero del cajón, lo cierto es que ningún equipo, entre ellos los favoritos al título, niega que Honda ha salido muy reforzada en este inicio de Mundial metiendo a sus dos pilotos principales, el mismo Espargaró y Marc Márquez entre las cinco primeras plazas. Pero el ocho veces campeón del mundo ha hecho una revelación tras la cita que aterra al paddock, especialmente a sus rivales sobre el asfalto y aquellos que ya no lo son, como Valentino Rossi.

Márquez aún no ha encontrado el punto a las cualidades renovadas de la RC213V, lo cual es un hecho, pero eso no significa que esa conexión no esté cerca de producirse. Y así lo siente el mismo piloto español, cuya caída previa a la carrera con un neumático delantero medio le hizo cambiar de opinión a uno blando durante la prueba en el Circuito Internacional de Losail, y ser más cauto, porque aun siendo una puesta en escena, para él, “sólida”, esa incertidumbre por el desliz no le hizo soltarse.

Reconoce Márquez, además, que aún no “cree” en esa zona de vanguardia de la moto, ya que dijo que “la confianza con la delantera no es la más alta en este momento, y ahí estoy luchando un poco más para entenderla”, pero a la vez señaló que la caída mermó su confianza, lo que deja su margen de mejora en un rango muy alto: “cuando no tienes confianza, no puedes creer en lo que quieres, y además esta mañana tuve un pequeño accidente, así que tenía esas dudas. Y aquí en Qatar, históricamente siempre he luchado contra el neumático delantero”, argumentó.

El seis veces campeón en la categoría reina alabó a su compañero, el de Granollers: “desde que consiguió esta moto ha pilotado muy bien, en Malasia, Mandalika, aquí”, un piloto, su compañero, el 44, que se ve con opciones de título. Ahora bien, tanto él como Valentino Rossi saben de que habla Márquez, de cuánto puede mejorar y lo que eso supone. Pol tiene un plan y lo está ejecutando; Marc también, pero no ha empezado a realizarlo.