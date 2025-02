Marc Márquez avisa, Álex podría dar la sorpresa en 2025

La pretemporada de MotoGP está dejando claro que los hermanos Márquez llegan con fuerza. En la primera jornada de los test en Tailandia, Marc y Álex fueron los más rápidos sobre sus Ducati. Mientras Marc corre con la moto oficial, Álex lo hace con la satélite del equipo Gresini. A pesar de esta diferencia, el menor de los Márquez ha sorprendido a todos con su gran desempeño.

Marc, ocho veces campeón del mundo, está acostumbrado a enfrentarse a los mejores pilotos del mundo, pero no ha dudado en elogiar a su hermano. En declaraciones recogidas por 'Motorsport', Marc reconoció que Álex está siendo la gran revelación de la pretemporada: "El que más me ha sorprendido hasta ahora ha sido mi hermano. Y no lo digo porque sea mi hermano", afirmó con sinceridad. Su rendimiento en circuitos como Montmeló, Sepang y Buriram demuestra que está listo para pelear en 2025.

Álex Márquez, la gran sorpresa de la parrilla

Las palabras de Marc no son solo halagos familiares, sino una advertencia para los rivales: Álex Márquez podría convertirse en una de las grandes sorpresas del próximo campeonato. Su mejora es evidente, y su adaptación a la Ducati Gresini lo está colocando entre los más rápidos.

Marc explicó que cuando Álex consigue el equilibrio perfecto con su moto, su ritmo es impresionante. "En Barcelona fue muy rápido, pero en Malasia intenté ganarle y no pude. Me venció en el simulacro de carrera al Sprint", confesó el mayor de los Márquez. Esto demuestra que Álex no solo ha mejorado en velocidad, sino también en consistencia durante las carreras.

Su desempeño en Tailandia también ha sido muy bueno, terminando siempre en el ‘top 3’ tanto en vueltas rápidas como en ritmo de carrera. Si sigue así, no sería raro verlo pelear por podios de forma constante en 2025.

Marc lo tiene claro: su hermano está listo para sorprender. Ahora solo queda esperar al inicio del campeonato para ver si Álex confirma su gran momento y se convierte en una de las revelaciones del año.