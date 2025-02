Marc Márquez busca venganza y Jorge Martín tiene la culpa

Marc Márquez (Ducati) está listo para luchar por su noveno título mundial en una temporada 2025 que promete estar llena de emoción. Tras una pretemporada en la que ha demostrado estar en su mejor forma física y técnica, Márquez se perfila como uno de los favoritos para la competencia que arranca este fin de semana en el Gran Premio de Tailandia, en el circuito Chang de Buriram.

Sin embargo, el campeonato de este año cuenta con una competencia feroz, ya que cinco campeones estarán en la parrilla de salida: Marc Márquez, Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo, Joan Mir y Jorge Martín. Aunque el vigente campeón del mundo, Jorge Martín, no estará en la primera carrera debido a una caída durante los entrenamientos, su presencia en la lucha por el título está asegurada.

La venganza de Márquez

Después de varios años de frustraciones y lesiones, Marc Márquez busca redimirse y demostrar que sigue siendo uno de los mejores pilotos de MotoGP. Durante los entrenamientos, Márquez mostró su velocidad al rodar cerca del récord absoluto en el circuito de Tailandia, lo que deja claro el potencial que tiene para pelear por el campeonato.

A pesar de los desafíos, el piloto de Cervera ha encontrado una buena adaptación a su nueva Ducati Desmosedici, con la cual busca recuperar su dominio en la categoría. Además, Ducati ha tomado decisiones estratégicas, como no arriesgar con piezas nuevas y optar por configuraciones de 2024 para asegurar estabilidad, lo que refuerza aún más la confianza de Márquez en su moto.

La caída de Martín

Jorge Martín, el campeón de 2024, no podrá ser parte del inicio de la temporada debido a una caída que sufrió durante los entrenamientos en Malasia. El accidente le causó varias fracturas en la mano izquierda, lo que le obligó a pasar por quirófano. Aunque la lesión no parece grave, su recuperación podría prolongarse, lo que afectará su rendimiento en las primeras carreras. Martín había dominado la temporada pasada y era uno de los principales contendientes para el título de 2025. Su ausencia en la cita inaugural abre una oportunidad para otros pilotos, como Márquez, para tomar ventaja. Aunque no sea responsable directo de la rivalidad entre los dos, la situación de Martín ha dejado claro que el campeonato de este año será aún más incierto y competitivo.