Marc Márquez confiesa su último calvario en Moto GP, Honda lo asume

Llega este fin de semana el Gran Premio de Italia en el circuito de Mugello pero esto no son buenas noticias para Marc Márquez. El piloto de Honda se enfrenta a un trazado que no es de su agrado o que al menos en los últimos años, incluso cuando arrasaba en Moto GP, no le ha dado demasiados buenos resultados por lo que se prevén de nuevo unos días de sufrimiento para el piloto español… aunque no descarta dar alguna sorpresa y más si encuentra la climatología de su lado.

El circuito de Mugello es el más rápido de todo el Mundial y eso ahora mismo no es beneficioso para su Honda. En Italia se alcanzan las velocidades más rápidas del campeonato y en este aspecto, ahora mismo, hay otros pilotos y otras motos que tienen mucho más que ganar. Él es consciente y de hecho no oculta sus malas experiencias anteriores en unas declaraciones realizadas para la televisión DAZN: “El año pasado fue uno de los circuitos en los que sufrí más, el viernes sufrí, el sábado también y el domingo en carrera duré pocas vueltas, pero vamos a ver qué es lo que pasa”.

Pese a que los condicionantes previos no invitan a pensar en que Marc pueda tener un gran resultado este fin de semana, él no arroja la toalla antes de tiempo y va a pelarlo hasta el final: “Evidentemente afrontamos el Gran Premio con optimismo, no pensando en el año pasado que me costó tanto sino en que hay que intentar sacar un punto más, ver que con esta Honda parece que en las curvas rápidas va mejor y en las curvas lentas va peor, así que a ver si podemos sacar partido de ello”.

Las previsiones climatológicas hablan de que durante el fin de semana y especialmente el domingo en la carrera puede haber algunas pequeñas precipitaciones en forma de lluvia. Eso supondría un punto favorable a Marc Márquez y a su Honda porque otros contrincantes no podrían sacarle el máximo rendimiento a sus motos a lo largo de este trazado tan rápido. “A ver si lo podemos aprovechar un poco”, apuntó el de Honda sobre esta posibilidad.