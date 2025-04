Marc Márquez destapa quién es el piloto que menos respeto le tiene y sorprende a todos

Desde que comenzó la temporada de MotoGP, Marc Márquez, Pecco Bagnaia y Álex Márquez han sido señalados como los principales candidatos al título. Sin embargo, más allá de la competencia en pista, hay otro factor en juego: los juegos mentales.

En la previa del Gran Premio de las Américas, Álex Márquez bromeó sobre el tema. "Soy el pequeño; desde que nací que estoy habituado a sufrir esos juegos mentales", dijo entre risas. Pero su hermano mayor no lo ve igual. Marc, con la seriedad que lo caracteriza cuando habla de competición, dejó claro que esos juegos no afectan a su hermano.

"De todos los pilotos en la parrilla, él es quien más me conoce y, por eso mismo, el que menos respeto me tiene", confesó el octocampeón. Para Marc, su hermano menor, Álex Márquez, sabe exactamente cómo es fuera de la pista, ha visto sus momentos más difíciles y no lo ve como una figura inquebrantable.

Álex Márquez, el tapado de la temporada

Más allá de la relación entre hermanos, Marc Márquez tiene claro que Álex no será un rival fácil este año. "Es un trabajador nato. Está en una buena dinámica y lo repito: me ganará más de una carrera, más de dos y más de tres", aseguró sin titubeos.

Marc recordó que su hermano no es un campeón del mundo de Moto2 y Moto3 por casualidad, y que sus podios tampoco han sido cuestión de suerte. "Si Álex tuviera algún bloqueo, no habría sido capaz de liderar en Tailandia o Argentina con un piloto como yo pegado a él sin cometer un solo error", sentenció.