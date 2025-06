Marc Márquez destroza a Bagnaia con una sorprendente acusación

Pecco Bagnaia no está pasando por su mejor momento en la temporada de MotoGP. Los 72 puntos que lo separan de Marc Márquez en la clasificación general son solo un reflejo de las dificultades que enfrenta. La competencia con su compañero Alex Márquez, quien ocupa el segundo lugar, también parece poner más presión sobre el bicampeón del mundo. En las últimas carreras, Bagnaia ha tenido resultados muy pobres, como en Le Mans, donde no sumó ningún punto, o en Silverstone, donde apenas consiguió cuatro unidades. Estos resultados han aumentado las dudas sobre su rendimiento.

En Gran Bretaña, Bagnaia, visiblemente frustrado, comentó que Marc Márquez ocultaba los problemas de la Ducati GP25. Sin embargo, desde Ducati no se tomaron bien estas declaraciones. Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, dejó claro que "no hay excusas" para el mal rendimiento de la moto, dándole toda la responsabilidad a Bagnaia. La situación es crítica, y la presión sigue aumentando sobre el piloto italiano.

Marc Márquez da un toque de atención

Las recientes declaraciones de Marc Márquez en Silverstone parecen ser un claro 'palo' hacia Bagnaia. Al ser cuestionado sobre los problemas de la Ducati GP25, Márquez no dudó en lanzar una crítica directa a su compatriota: "Cuando pruebas cuatro o cinco configuraciones diferentes y sigues siendo lento, el problema eres tú, no la moto. No todos los pilotos entienden esto", afirmó.

Marc Márquez en el media scrum



"Cuando pruebas cuatro o cinco configuraciones diferentes y sigues siendo lento, el problema eres tú, no la moto. No todos los pilotos entienden esto. Para mañana tengo que cambiar mi estilo de pilotaje." pic.twitter.com/ApCwYeYH1c — Fran Santaclara (@RuizSantaclara) May 24, 2025

Para Márquez, la clave no está en cambiar constantemente el material, sino en adaptarse a él, aunque no sea perfecto. "La moto no es el problema. Es un error común: cuando cambias tres o cuatro cosas y no cambia nada, entonces te toca a ti cambiar", añadió. Estas palabras fueron interpretadas como una crítica a las constantes quejas de Bagnaia sobre la moto y su falta de resultados.

El mensaje de Márquez es claro: el piloto debe encontrar la forma de adaptarse y mejorar, ya que las excusas no son la solución. Con Alex Márquez demostrando un nivel superior, la presión sobre Bagnaia solo aumentará. Si no mejora en la segunda mitad de la temporada, su futuro en Ducati podría estar en juego