Marc Márquez quiere destrozar el legado de Valentino Rossi y ya tiene un plan

Marc Márquez no ha vuelto para sobrevivir, ha vuelto para hacer historia. El piloto de Cervera lidera el Mundial de MotoGP 2025 con autoridad, con una cifra obsesiva en mente: nueve.

Ese número no es casualidad. Es la cantidad de títulos mundiales que firmó Valentino Rossi. Y es, precisamente, la marca que Márquez quiere igualar. "Nueve es el siguiente número en mi carrera y lo intentaremos", confesó. Pero no se quedó ahí. Añadió lo que muchos intuían: “Es verdad que igualaría a Valentino Rossi en campeonatos”.

Una ambición que va más allá de los puntos

El español aventaja en 24 puntos a su hermano Álex Márquez, que es su rival más cercano. Quedan 15 carreras por disputarse. La oportunidad está ahí, más real que nunca, y Marc lo sabe. Tiene 32 años y un cuerpo que ha pasado por todo. Pero también tiene una mentalidad nueva. Más estratégica, más calculadora.

“Ahora pienso más en la seguridad e intento calcular más los riesgos”, reconoció. Atrás queda el piloto impulsivo que chocaba sin miedo. “Era difícil ver el riesgo, y eso era tanto una fortaleza como una debilidad”, reflexionó. Ahora lucha contra jóvenes recién llegados de Moto2, pero con una visión más madura.

Rivales en pista, hermanos en casa

Lo curioso de esta historia es que el rival más peligroso de Marc también se apellida Márquez. Álex, su hermano, es segundo en el campeonato. Pilota para Gresini Ducati, pero el vínculo familiar no se rompe en la pista. “Estamos viviendo un sueño. Estamos primero y segundo en el campeonato juntos”, compartió Marc con una sonrisa.

Y entre tanta competitividad, no falta el humor en casa. “Mi madre apoya más a Álex, pero siempre bromeando. Nos dice: ‘Tú ya tienes suficiente, déjale ganar a él’”. Aunque el mayor de los Márquez no está para regalar nada. Su objetivo no es otro que alcanzar a Rossi. Igualarlo o superarlo.

Porque si Marc Márquez logra esa novena corona, no solo hará historia. También pondrá punto y final al debate eterno: ¿quién fue el más grande? Y Marc está dispuesto a demostrar que no hay legado que no pueda romperse.