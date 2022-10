Marc Márquez revela su secreto; el campeonato de Moto GP, más cerca

Marc Márquez ha estado en equilibrio durante las dos últimas temporadas, un delgado y frágil ejercicio de funambulismo que ha estado a punto de echar por tierra sus últimos años en el motociclismo, estos que está viendo. Es más, hoy Márquez vuelve a estar peleando con los mejores y si bien todavía no está en ritmo de carrera y sobre todo de luchar la clasificación, poco a poco acorta esa distancia con los Francesco Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo, Aleix Espargaró y compañía. Y hay secretos en ello.

El ocho veces campeón del mundo habló en declaraciones recogidas en Motorsport sobre sus momentos complicados durante la lesión y cómo ha madurado con ello: “cuando hay una lesión, más que en los últimos meses, ha sido en los últimos años cuando las cosas no han ido bien, es cuando ves que hay que reinventarse o resistirse a tirar la toalla”, comentaba, para añadir que “ahí es cuando te vuelves más maduro y adquieres más experiencia. Durante ese tiempo me vine a vivir a Madrid y he tenido bastantes cambios en mi vida porque la vida de cualquiera, no solo de un deportista, evoluciona”.

El de Cervera quiso repasar cada momento de su precaria situación durante las lesiones, donde en el citado medio describió cuánto le ayudó estar en la capital de España, incluso de su relación con Rafa Nadal, y como cada instante de sus largos y tediosos procesos de recuperación, que de hecho aún continúan, le han hecho más fuerte como persona y, por ende, como piloto.

Basta decir que Márquez, que ha vuelto y al que cada vez se le ve más cómodo sobre su Honda, espera seguir su planificación y progresión para comenzar la temporada como favorito al título de Moto GP.



Moto GP llora dos pérdidas

Lamentablemente el motociclismo cada cierto tiempo ha de llorar la muerte de algún piloto. Esta vez han sido dos, uno Chrissy Rouse, que sufrió un duro accidente en el Campeonato Británico de Superbikes que no ha podido superar; y el otro Phil Read, que se ha ido a los 83 años y tiene entre sus méritos haber conquistado siete campeonatos mundiales. Descansen en paz.