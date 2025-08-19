Marc Márquez rompe récords y deja a todos atrás en el Mundial de MotoGP

Marc Márquez sigue demostrando por qué es uno de los grandes de MotoGP. Tras el parón de verano, el piloto de Cervera volvió a subirse a lo más alto del podio en Austria, un circuito donde nunca antes había ganado. Primero se llevó la carrera al sprint del sábado y luego, el domingo, volvió a imponer su ritmo para lograr el doblete. Este triunfo no fue cualquiera: se trata del sexto doblete consecutivo de Márquez, que ya parece imparable.

Desde el Gran Premio de Aragón, nadie ha podido hacerle sombra. Su superioridad en la pista es abrumadora, y los números lo confirman. Mientras Marc sigue sumando victorias, el resto de pilotos parece correr a otra velocidad. Su dominio no es solo cuestión de talento, sino también de constancia y precisión en cada carrera, que lo mantienen siempre un paso por delante de todos.

La estadística que deja sin palabras

Si miramos la clasificación del Mundial, la distancia entre Marc y sus rivales es simplemente asombrosa. Tras trece Grandes Premios, Álex Márquez, su hermano, es el piloto con más puntos después de él, con 276 unidades, siete podios y una victoria. Pecco Bagnaia, tercero en la tabla, tiene 221 puntos. La locura llega cuando nos damos cuenta de que Marc, solo en los últimos seis GP, ha sumado 222 puntos.

Esto significa que, incluso si se hubieran eliminado los siete primeros GP de la temporada, Márquez aún sería el segundo piloto con más puntos del campeonato, por detrás únicamente de su hermano Álex, con apenas catorce puntos de diferencia. En otras palabras, Marc no solo lidera el Mundial con 142 puntos de ventaja sobre su primer perseguidor, sino que lo hace de una manera que casi desafía la lógica.

Su rendimiento en Austria y durante las últimas seis carreras demuestra que estamos ante un piloto en estado de gracia. Marc Márquez no solo corre; impone su ley, rompe récords y marca la diferencia en cada curva. Cada fin de semana en la pista es un recordatorio de que, por ahora, nadie puede toserle. Cada carrera confirma que Marc Márquez no solo compite, sino que redefine lo que significa dominar en MotoGP.